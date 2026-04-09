Kremlj je izneo najnovije informacije o tome u kakvoj je fazi odluka ruskog predsednika Vladimira Putina kada je reč o mogućem uskršnjem primirju sa Ukrajinom, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio da je spreman na različite kompromise, ali uz jasno postavljene granice.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak, 9. aprila, da Putin do ovog trenutka nije doneo nikakvu odluku po pitanju eventualnog prekida vatre povodom predstojećeg pravoslavnog Uskrsa.

— Vrhovni komandant danas nije doneo nikakve odluke — naglasio je Peskov.

Ove godine pravoslavni Uskrs obeležava se 12. aprila.

Podsećanja radi, prošle godine Rusija je jednostrano proglasila uskršnje primirje u zoni Specijalne vojne operacije. Ono je trajalo od 19. aprila u 18 časova do 21. aprila u ponoć. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ruske snage su se striktno pridržavale tog prekida vatre i zadržale svoje položaje, dok je ukrajinska strana, kako tvrde u Moskvi, prekršila primirje čak 4.900 puta.

Tokom tog perioda, ukrajinske snage su, prema tim podacima, koristile 90 dronova, pri čemu je osam delovalo i van zone sukoba. Takođe su izvedeni napadi na pogranične oblasti Rusije — Brjansku, Kursku i Belgorodsku oblast, ukupno 19 puta.

Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu tada je izjavio da Ukrajina nije poštovala primirje „ni jedan jedini sat“.

Ove godine inicijativa za uskršnje primirje prvi put je došla sa ukrajinske strane. Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman da pristane na prekid vatre tokom praznika.

— Ljudi koji poštuju život govore o prekidu vatre i završetku rata zarad života, a ne samo na nekoliko dana. Ipak, spremni smo na svaki kompromis, osim onog koji ugrožava naše dostojanstvo i suverenitet — poručio je Zelenski.

Međutim, u Kremlju ove izjave nisu protumačene kao konkretan i jasno definisan predlog za uskršnje primirje. Dmitrij Peskov je istakao da Kijev, prema njihovom viđenju, očajnički traži prekid vatre u trenutku kada ruske snage sprovode ofanzivne operacije duž čitave linije fronta.

On je pozvao Zelenskog da preuzme odgovornost i donese odluke koje bi vodile ka trajnom miru, a ne samo privremenom prekidu vatre, upozoravajući da bi kasnije cena takvih odluka mogla biti znatno veća.

Istovremeno, kineski medij NetEase ocenio je da predlog Kijeva dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa ozbiljnom ekonomskom i vojnom iscrpljenošću.

Predsednik Komiteta Saveta Federacije za spoljne poslove Grigorij Karasin izjavio je da bi ukrajinska inicijativa mogla biti pokušaj da se stekne kratkoročna prednost.

— Kome su upućene te izjave i u kom obliku, to je njihova stvar. Ali mi nemamo mnogo poverenja u Zelenskog — rekao je Karasin.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova podsetila je da je, prema njihovim tvrdnjama, ukrajinska strana i ranije kršila dogovore.

— Prošle godine je usmeno podržan moratorijum na napade na energetsku infrastrukturu, ali to nije sprečilo Kijev da ga prekrši. Takođe, Zelenski je odgovorio na Putinov predlog o uskršnjem primirju — navela je Zaharova.

Ona je dodala da bi i ova najnovija inicijativa mogla predstavljati samo propagandni potez.

Sa druge strane, iz Rusije dolaze i signali da bi eventualno primirje moglo biti prihvaćeno. Aleksej Čepa, prvi zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove, istakao je značaj Uskrsa za pravoslavne vernike.

— Spremni smo za takva primirja. Bez obzira na pokušaje Zapada da oslabi našu veru, Uskrs je veliki praznik za sve pravoslavne hrišćane i ljudi treba da ga proslave u miru — rekao je Čepa.

On je podsetio da je Rusija prošle godine predlagala ne samo uskršnje primirje, već i zabranu napada na energetsku infrastrukturu i tokom 9. maja, ali da Kijev, kako tvrdi, nije prihvatio te inicijative.

Takođe je naveo da ukrajinska strana ne pristaje uvek ni na razmenu zarobljenika i tela poginulih vojnika.