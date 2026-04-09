Rusija je Ukrajini predala više od 1.000 tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je zauzvrat dobila tela 41 ruskog vojnika. Ova razmena obavljena je u okviru procesa repatrijacije poginulih, a predstavlja treću takvu razmenu od početka 2026. godine, nakon prethodnih koje su sprovedene u januaru i februaru.

Zvanično je potvrđeno da je ukrajinska strana preuzela 1.000 tela svojih vojnika i oficira, dok je Rusiji predato 41 telo poginulog vojnika. Pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski posebno je ukazao na odnos gubitaka između dve strane.

„Ukrajinska strana je primila 1.000 tela poginulih oficira i vojnika. Mi smo primili 41 telo naših poginulih. To je odnos gubitaka“, naveo je Medinski na svom Telegram kanalu.

Prema snimcima koje je objavio RT, sama razmena obavljena je pod nadzorom predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koji su prisustvovali čitavom procesu.

Ovo je treća razmena tela u toku 2026. godine. Tokom prethodne razmene, koja je sprovedena 26. februara, Ukrajina je takođe preuzela 1.000 tela svojih vojnika, dok je Rusija tada dobila tela 35 poginulih.

U prvoj razmeni ove godine, održanoj 29. januara, Moskva je predala Kijevu 1.000 tela poginulih pripadnika ukrajinskih snaga, dok je zauzvrat dobila tela 38 ruskih vojnika.

Razmena tela deo je šireg procesa koji je proistekao iz pregovora između Rusije i Ukrajine održanih 2. juna 2025. godine u Istanbulu. Tada je ruska strana jednostrano predložila da Ukrajini preda čak 6.000 tela poginulih vojnika, uz spremnost da primi tela ruskih vojnika.

Prva realizacija ovog dogovora bila je planirana za 6. jun, kada je Rusija već dostavila tela na mesto razmene. Međutim, ukrajinska strana tada nije reagovala, pa do razmene nije došlo u predviđenom terminu. U tom trenutku, Moskva je bila spremna i na razmenu ratnih zarobljenika.

Kako je tada naveo Vladimir Medinski, koji je predvodio rusku delegaciju u Istanbulu, ukrajinska strana je neočekivano odložila i preuzimanje tela i razmenu zarobljenika na neodređeno vreme.

Ipak, razmena je kasnije realizovana. Dana 16. juna Rusija je saopštila da je ispunila obaveze iz sporazuma, predavši Ukrajini ukupno 6.060 tela poginulih vojnika. Sa druge strane, Ukrajina je predala 78 tela ruskih vojnika. Rusko Ministarstvo odbrane tada je izrazilo spremnost da preda još više od 2.000 dodatnih tela pripadnika ukrajinskih snaga.

Tokom treće runde pregovora u Istanbulu, održane 23. juna 2025. godine, ruska strana je takođe objavila da je završena i razmena ratnih zarobljenika u skladu sa prethodnim dogovorima.

Nakon toga, dve strane su nastavile komunikaciju kroz više rundi razmene stavova. Početkom februara ove godine, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je od juna prošle godine Ukrajini predato više od 12.000 tela poginulih vojnika, dok je Rusija u istom periodu preuzela više od 200 tela svojih vojnika.

Ranije je i ruska poverenica za ljudska prava Tatjana Moskaljkova saopštila da se intenzivno radi na pripremama za novu razmenu ratnih zarobljenika, planiranu uoči Uskrsa.

„U susret Uskrsu, danas se mnogo radi na pripremi razmene zarobljenika“, prenose njene reči ruski mediji.