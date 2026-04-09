Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je danas potpisivanje novih sporazuma o odbrambenoj saradnji Ukrajine sa zemljama Zaliva.

"Novi nacrti sporazuma su već pripremljeni. Za ponedeljak sam zakazao sastanak o drugom talasu takvih sporazuma. Ukrajina doprinosi bezbednosti, a zauzvrat će partneri doprineti bezbednosti i jačanju Ukrajine", rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.

Ukrajinski predsednik je naveo da će, ako se situacija na Bliskom istoku stabilizuje, to dovesti do pada cena nafte.

"Svi su videli koliko je teško stabilizovati situaciju na Bliskom istoku. Istina je. I dalje će biti mnogo političkih i diplomatskih aktivnosti u vezi sa Iranom, ali se nadamo da će biti manje vojnih akcija. Ovo je važno za sve u svetu zbog destabilizacije tržišta. Sada cene nafte padaju. Važno je da se ovo ne naruši. Svet želi stabilnost. Ljudi žele bezbednost", naglasio je Zelenski.

Predsednici Ukrajine i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) dogovorili su se 28. marta o saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane. Zelenski i emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Tani i premijer Muhamed bin Abdulrahman Al Tani dogovorili su se 28. marta u Dohi o saradnji dve zemlje u sektoru odbrane u trajanju od najmanje 10 godina.

Sličan sporazum između Ukrajine i Saudijske Arabije zaključen je 27. marta.