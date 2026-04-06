"Velika mi je čast što sa sa vama. Srećan Uskrs", rekao je Tramp na početku obraćanja i nastavio:

Tramp je rekao da je odluka o pokretanju operacije bila teška, ali je poručio:

"Ne ostavljamo nijednog Amerikanca iza sebe. To je bila rizična odluka jer smo mogli da završimo sa stotinu mrtvih umesto jednim ili dvojicom".

"Cela zemlja može biti zbrisana za jednu noć i to može biti sutra uveče", rekao je Tramp misleći na to da sutra ističe rok koji je tao Iranu.

Tramp je istakao i da SAD "izuztno dobro napreduju" u Operaciji "psi bes".

"I to na nivou kakav još nije viđen".

Tramp je ponovio da je za spasavanje pilota koji je ostao na teritoriji Irana mobilisana "masivna operacija".

Rekao je da su koristili obmanu kako bi uverili iranske snage da se pilot nalazi na drugoj lokaciji.

"U zadivljujućem prikazu veštine i precizne smrtonosne sile, američka vojska spustila se na područje, na stvarno područje, sukobila se s neprijateljem, spasila zarobljenog vojnika i neutralisla sve pretnje", rekao je Tramp.

Dodao je da su se iz Irana povukli s pilotom, koji je bio zarobljen gotovo 48 sati, bez vlastitih gubitaka.

Govoreći o opremi korišćenoj u operaciji, naveo je da je angažovano 155 letelica, uključujući četiri bombardera, 64 borbena aviona, 48 aviona za dopunu goriva i 13 letelica za spasavanje.

"Niko nema takvu opremu kao mi. Mi smo daleko najmoćnija vojska na svetu", rekao je Tramp.

Šef Bele kuće je izjavio i da njegova administracija "intenzivno radi" na otkrivanju osobe koja je otkrila informacije o nestalim vojnicima u Iranu. Rekao je da je u pitanju "nacionalna bezbednost" i zapretio novinaru koji je objavio priču da će završiti u zatvoru ako ne otkrije izvor.

"Doveli su misiju u veliki rizik. Doveli su tog čoveka u veliki rizik i stotine ljudi koji su krenuli po njega", dodao je on.

Predsednik SAD potom je reč dao Džonu Retklifu, direktru Centralne obaveštajne agencije (CIA):

Retklif: "Operacija spasavanja bila je trka s vremenom"

Direktor CIA izjavio je da je operacija spasavanja nestalog američkog pilota bila "trka s vremenom".

"Bilo je ključno da se što pre pronađe pilot, a istovremeno neprijatelj drži u zabludi. Pokrenuta je kampanja obmane kako bi se zbunile iranske snage koje su ga tražile. Iranci zbog uspeha operacije postiđeni i poniženi. Amerika neće ostaviti nijednog svog vojnika iza sebe", rekao je on.

Hegset: "Predsednik Tramp zahtevao brzu i odlučnu akciju"

Za govornicu je potom stao Pit Hegset, ministar odbrane i šef Pentagona. Očekivano, Hegset je pohvalio je Trampa zbog operacije spasavanja američkog pilota u Iranu.

"Predsednik Tramp je zahtevao brzu i odlučnu akciju i dao je vojsci punu podršku. Njegovo vođstvo osiguralo je da se iskoriste svi smrtonosni i nesmrtonosni resursi, kao i da naše snage imaju ovlašćenja i podršku potrebne za uspeh", dodao je Hegset.

General Kejn: "Koristili smo vazdušnu armadu u izlvačenju pilota"

Šef združenog generalštaba američke vojske general Den Kejn izjavio je da je za zaštitu spasilačkih snaga korišena "vazdušna armada".

"Tokom operacije su korišćeni taktički dronovi i borbeni avioni dok su vojne snage pokušavale da lociraju i izvuku pilota, čiji je pozivni znak bio Dude 44 Bravo".

Dodao je i da je jedan avion koji je leteo iza nakon spasavanja bio "na meti gotovo svih u Iranu koji su imali lako naoružanje".