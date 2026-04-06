Iranski mediji objavili ličnu kartu američkog vojnika pronađenu među ostacima transportnog aviona C-130.

Iranska novinska agencija FARS još juče je tvrdila da je među olupinama američkih letelica pronađenoi telo jednog vojnika SAD.

Više američkih vojnika poginulo je tokom operacije spasavanja posade oborenog američkog borbenog aviona u Iranu, javlja iranska agencija Tasnim pozivajući se na izvore, dodajući i da je uništeno više letelica američke vojske.

Vašington do sada nije potvrdio ove informacije.