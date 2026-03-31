Iranska vojska saopštila je danas da su njene jedinice protivvazdušne odbrane oborile dron MQ-9 kod Isfahana koji je jedan od najvažnijih nuklearnih centara u Iranu i nalazi se u centralnom delu te zemlje.

Iranska vojska je navela da dron pripada američko-izraelskom "agresorskom neprijatelju".

Iranski vojni zvaničnici za odnose sa javnošću naveli su da je dron presretnut i uništen ranije danas i da je to 146. letelica bez posade koju je Iran oborio, navodi se u saopštenju, prenosi Tasnim.

Dron MQ-9 Reaper, koji se koristi za nadzor i napade, košta približno 30 miliona dolara.