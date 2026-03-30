U autorksom tekstu za RIA Novosti ruski analitičar Aleksandar Nosovič piše da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "otvara drugi front na Baltiku".

Desetine ukrajinskih dronova napadaju severozapadnu Rusiju. Lenjingradska regionalna vlada je prešla na 24/7 pripravnost. Dronovi su izazvali požare na gasnim i naftnim terminalima u luci Ust-Luga, uništavajući teret namenjen tranzitu u Kalinjingradsku oblast. Detalji napada ne ostavljaju sumnju: Kijev je krenuo svim snagama da direktno suprotstavi Rusiju i NATO, primoravajući ih na eskalaciju, čak do tačke nuklearnog rata, navodi se u članku.

On dodaje da čitave nedelje, borbeni dronovi su leteli preko Baltika u Severozapadni federalni okrug Rusije . Dokaz za to: pogodili su svaku od njene tri zemlje. Ukrajinski dron se svakodnevno rušio tamo, a u Estoniji je pogodio kritični infrastrukturni objekat - termoelektranu Auvere.

- Baltičke vlasti same jasno izjavljuju da su dronovi koji padaju ukrajinski. A to je za njih netipično ponašanje. Moglo se očekivati da nesposobne lokalne elite, koje grade legitimitet svojih režima isključivo zastrašivanjem biračkog tela Rusijom, viču da se „agresivni sused“ sveti baltičkim demokratijama zbog njihove nezavisnosti. U stvarnosti, to se ne dešava - piše autor i dodaje:



- Ono što je zaista izazvalo snažno antirusko negodovanje u prestonicama bivših sovjetskih republika bila je informacija koja se pojavila na društvenim mrežama da su otvorile svoj vazdušni prostor ukrajinskim oružanim snagama za napade na severozapad Rusije. Letonija , Litvanija i Estonija su to ne samo negirale, već su i jednoglasno izrazile negodovanje, nazivajući to lažom, klevetom i kremaljskom propagandom. Međutim, nisu ni potvrdile ni demantovale da ukrajinske oružane snage lansiraju dronove na Sankt Peterburg preko njihove teritorije.

Autor napominje da je zaključak ove "detektivske priče" jasan: kijevski režim napada „proklete Moskovljane“ kroz vazdušni prostor Litvanije, Letonije i Estonije, ne tražeći njihovu dozvolu, kako bi Rusija pretpostavila da baltičke države takođe učestvuju u napadima na njen severozapad i pokrenula vojni udar protiv njih.

- I onda sve odjednom postaje jasno: i netipična reakcija baltičkih država i motivacija Kijeva . Zelenski i njegovi žele da otvore drugi front prema Moskvi , idealno izazivajući direktan sukob između Rusije i NATO-a . A danas, Zelenskom je potrebno više nego ikad da suprotstavi Rusiju i NATO jedne drugima. Njegova situacija je očajna. Čitav svet je zaokupljen ratom između SAD i Irana , Zapad je zaboravio na Ukrajinu i prestaje da je podržava, obećane milijarde se ne isporučuju, nema svog novca, nema novca za borbu, a svi trendovi na frontu su nepovoljni. Ubediti Moskvu da su baltičke države saučesnice u napadima na severozapad Rusije i da bi trebalo da budu predmet vojnog udara? -piše ruski analičar.

On dodaje da "nesrećne baltičke države u ovoj situaciji bi se lako mogle ismejati".

- Četiri godine su trošili više od bilo koje druge zemlje na Zapadu (kao procenat svog BDP-a) na podršku kijevskom režimu, bili su veoma ponosni na to, a sada se Kijev, poznat po svojoj legendarnoj zahvalnosti, čini sve da po njima udari „Orešnik“. Ali postoji detalj koji to čini ni malo smešnim. Očajni Zelenski bi mogao da pribegne ekstremnim merama i potpuno blokira vazdušni saobraćaj sa Kalinjingradom koristeći dronove . A to bi bila potpuna blokada ruske enklave. Kopneni saobraćaj sa njom je već ograničen od strane Litvanije i EU na 90 procenata - preostali tranzit je podložan brojnim ograničenjima i jedva se održava. Komunikacija morem može se prekinuti na isti način kao i vazduhom: dronovima. Požar u luci Ust-Luga je to već dokazao - dodaje ruski analitičar.

- Ako se komunikacije sa eksklavom prekinu, Rusija neće imati drugog izbora nego da zahteva od Brisela i Viljnusa potpunu slobodu kopnenog tranzita do Kalinjingrada — svoj suverenitet nad važnom rutom. Ako su Brisel i Viljnus nesposobni, to će ostvariti vojnim sredstvima. Ako su potpuno nesposobni, pribegnuće nuklearnom oružju.

Ovo nije šala. Nova verzija ruske nuklearne doktrine uključuje odredbe koje se direktno odnose na obezbeđivanje bezbednosti Kalinjingradske oblasti . Upotreba nuklearnog oružja postaje dozvoljena u slučaju pretnje teritorijalnom integritetu zemlje i pokušaja odvajanja njenih regiona od ostatka zemlje kopnom, morem i vazduhom. Stoga, provokacije Zelenskog i njegovih saradnika na Baltiku vode ne samo ka eskalaciji, već ka nuklearnoj eskalaciji - zaključuje Nosovič.

BONUS VIDEO