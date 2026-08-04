Na današnji dan pre 31 godinu počela je hrvatska oružana akcija "Oluja". Poslanik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je skandaloznu fotografiju iz 1995. godine sa Kninske tvrđave u vojnoj uniformi, a objavu je propratio pesmom Marka Perkovića Tompsona "Oluja".

Bulj je fotografiju podelio uz pesmu "Oluja", pevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po glorifikovanju ustaštva, a onda napisao i skandalozan propratni tekst:

- Ponosan sam što sam kao hrvatski vojnik, pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, učestvovao u vojno-policijskoj operaciji Oluja i svim pobedonosnim operacijama koje su dovele do konačnog oslobođenja Hrvatske. Oluja je simbol hrvatske hrabrosti, jedinstva i odlučnosti. To je veličanstvena pobeda hrvatskog vojnika - besprekorno čista, časna i vrhunski izvedena vojna operacija koja je zauvek zgnječila velikosrpsku agresiju. Nikada neću zaboraviti trenutak kada se hrvatska zastava vijorila nad Kninskom tvrđavom. To su bili dani ponosa, slave i pobede, koje su ispisali hrvatski branitelji, a mnogi su za tu slobodu položili najvrednije, svoje živote - napisao je Bulj na društvenoj mreži Fejsbuk.

U oružanoj akciji "Oluja", koja je trajala od 4. do 7. avgusta 1995. godine, za samo četiri dana proterano je više od 250.000 Srba sa prostora tadašnje Republike Srpske Krajine, dok je više od 2.300 ljudi ubijeno ili se i dalje vodi kao nestalo. Tokom akcije uništeno je i spaljeno više od 20.000 srpskih kuća, a većina prognanih nikada se nije vratila u svoje domove.

Podsetimo, Centralno obeležavanje Dana sećanja na stradale i prognane Srbe iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine biće održano danas u Mrkonjić Gradu, gde će se okupljenima, između ostalih, obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Kako je najavio, govor će biti pomalo "ideološki drugačije obojen u smislu budućnosti Srbije i njenog napretka".