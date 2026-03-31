Erol Mask, otac američkog preduzetnika Ilona Maska, izjavio je danas da je Ukrajina prevarantska država koja služi za pranje novca i dodao da predsednika te zemlje Volodimira Zelenskog ne doživljava kao pravog lidera.

"Apsolutno je jasno da je Ukrajina neka vrsta operacije pranja novca, prevarantska država. Pitao sam Ukrajince koje poznajem, a oni su rekli da nemaju nikakav uticaj na ono što se dešava u zemlji", rekao je Mask na konferenciji za novinare u Moskvi, prenosi RIA Novosti.

On je pojasnio da je o situaciji u Ukrajini razgovarao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

"On (Lavrov) je rekao da Ukrajinci u Donbasu ciljaju Ruse, nazivajući ih životinjama. A Rusija, kako je rekao vaš ministar, nije mogla da stoji po strani i morala je da deluje. Verujem mu, verujem u ono što je rekao", naglasio je Mask.

On je napomenuo da se o ukrajinskom sukobu raspravlja širom sveta i da je svakome ko ima "bar pola mozga" očigledno da sa Ukrajinom "nešto nije u redu".

Erol Mask je napomenuo da Zelenskog ne doživljava kao pravog vođu i nazvao ga "okrutnom ukrajinskom šalom", kao i da ne vidi kod Zelenskog liderske kvalitete uporedive sa onima američkog predsednika Donalda Trampa ili njegovog ruskog kolege Vladimira Putina.

"Ne bih imao šta da kažem Zelenskom jer ga ne vidim kao predsednika ove zemlje. On mi deluje kao neko ko je tamo postavljen za predsednika. Ne vidim ga u istom svetlu kao nekoga poput Trampa ili Putina. Ne vidim ga kao lidera Ukrajine, to je neka vrsta šale", rekao je Mask u izjavi za TASS.

Biznismen je dodao da Putina smatra mirnim i razumnim liderom čije reči imaju smisla.

"Rekao sam da Putina vidim kao smirenog lidera i slušam šta on govori. Sve što kaže ima smisla za mene", nastavio je.

Mask je takođe rekao da nije imao stav o Zelenskom i da se obratio svojim ćerkama, koje žive u Sjedinjenim Američkim Državama, za savet.

Rekao je da su sve one, nezavisno jedna od druge, nazvale ukrajinskog predsednika "zlim čovekom".

"Nisam ja to rekao, one jesu. Rekao sam: 'O, u redu. Dakle, to je ono što misle.' I možda su u pravu, ne znam", dodao je Mask.

Erol Mask i Mej Mask, roditelji osnivača kompanija SpaceX i Tesla, razveli su se kada je njihov sin imao devet godina. Ilon Mask je nekoliko puta pomenuo da je njegov odnos sa ocem bio prilično težak i da neko vreme nisu održavali bliske odnose.

Poslednjih godina, oni su se ponovo povezali, a Erol Mask je izjavio da povremeno učestvuju u političkim diskusijama.

U jednom intervjuu, britanski novinar je pitao Maska starijeg šta je njegov sin rekao o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu tokom takvih razgovora. Erol Mask je odgovorio da se cela njegova porodica divi Putinu i smatra ga primerom snažnog vođe.