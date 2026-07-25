Sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohamed Bager Zolkadr saopštio je danas da će iranske snage nastaviti napade dok se neprijatelj "potpuno ne preda" i dok se ne osveti za smrt dece.

Zolkadr, koji je najviši iranski bezbednosni zvaničnik, je kazao da svaki stub dima koji je viđen u regionu ukazuje na to da je meta bio američki vojni, bezbednosni ili finansijski centar, prenosi Irna.

"Kontinuirani i ciljani napadi naših boraca su izraz besa iranske nacije koja ustaje protiv sistema dominacije", rekao je on.

Zolkadr je dodao da će se napadi nastaviti "do potpune predaje neprijatelja i osvete za krv ugnjetavane dece Minaba, Lamerda i drugih", gradova koji su bili mete američkih napada.