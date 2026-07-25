Komentarišući pisanje lista Wall Street Journal da je američki predsednik Donald Tramp upoznat sa opcijama za rat protiv Irana, ali da se za sada opredelio za nastavak pregovora, Riter je ocenio da je reč o medijskoj manipulaciji.

Prema njegovim rečima, SAD trenutno nemaju dovoljno vojnih resursa za dugotrajan sukob.

On tvrdi da su američke zalihe preciznog naoružanja znatno iscrpljene, dok bi za kopnenu operaciju protiv Irana bile potrebne velike vojne snage i logistika koju Vašington trenutno nema.

Iran koristi pauzu za jačanje

Riter smatra da Iran koristi period zatišja kako bi dodatno ojačao svoju ekonomiju i vojsku.

Kako navodi, Teheran je uspeo da poveća izvoz nafte, čime je obezbedio dodatna finansijska sredstva, dok istovremeno modernizuje svoje vojne kapacitete.

On je odbacio i predloge pojedinih penzionisanih američkih generala da bi SAD mogle zauzeti iranska ostrva radi kontrole Ormuškog moreuza, ocenjujući da bi takva operacija bila izuzetno rizična i teško izvodljiva.

Riter: Iran je promenio taktiku

Govoreći o vazdušnim operacijama, Riter tvrdi da je Iran izvršio značajne promene u načinu rada svoje protivvazdušne odbrane.

Prema njegovim rečima, nakon što su SAD potrošile veliki deo projektila za napade sa velike udaljenosti, iranska PVO prešla je na sisteme sa elektrooptičkim i infracrvenim navođenjem.

On tvrdi da je upravo ta promena otežala američkim snagama izvođenje vazdušnih operacija.

Kada su prešli na elektrooptičko i infracrveno navođenje, američka taktika zasnovana na uništavanju radara više nije davala iste rezultate - ocenio je Riter.

Dodao je da su, prema njegovoj proceni, američke letelice nakon toga bile izložene većem riziku, zbog čega su SAD, kako tvrdi, morale da ograniče svoje aktivnosti.

"Izrael pokušava da uvuče SAD u rat"

Govoreći o Bliskom istoku, Riter je ocenio da Izrael pokušava da uključi Sjedinjene Američke Države u sukob koji, kako tvrdi, ne može samostalno da vodi.

On smatra da Iran za sada nastoji da izbegne širu eskalaciju kako bi nastavio ekonomsku saradnju sa Rusijom i Kinom, ali upozorava da bi novi veliki napadi mogli dovesti do blokade Hormuškog moreuza i Bab el Mandeba.

Prema njegovim rečima, takav razvoj događaja mogao bi da izazove ozbiljne poremećaje u svetskom snabdevanju naftom i dodatno pogodi globalnu ekonomiju.