Najvažnije:

Tramp odustaje od velikog napada: Donald Tramp je izjavio da veruje kako je Iran sada ozbiljniji po pitanju pregovora nego ikada ranije – čime je, kako se čini, odustao od „masovnog napada” za koji je prethodno tvrdio da su SAD potpuno spremne.

Napad na Jemen nakon udara na saudijski brod: Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom napala je vojne ciljeve u Jemenu nakon što je još jedan saudijski brod oštećen u Crvenom moru; ovaj potez usledio je kao odgovor na blokadu koju su Huti uveli protiv Saudijske Arabije.

Iran gađa američke baze: Iran je izveo napade na američke baze širom Bliskog istoka. Korpus islamske revolucionarne garde upozorio je ljude da se drže na udaljenosti od najmanje 500 metara od tih objekata, tvrdeći da su pogodili baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Obim štete, ukoliko je uopšte nastala, za sada nije poznat.

Trinaesta noć napada: SAD su sinoć izvele napade na Iran trinaestu noć zaredom, uz strahovanje da bi i večerašnja noć mogla doneti četrnaesti talas napada.

Velika Britanija „spremna za odbranu”: Ministarstvo odbrane Velike Britanije izdalo je saopštenje nakon što je Teheran upozorio na „posledice” zbog odluke Endija Bernama da nastavi da dozvoljava SAD korišćenje britanskih baza za napade na tu zemlju.

Cena nafte dostigla najviši nivo u poslednja dva meseca: Cena nafte je juče prvi put od maja premašila 100 dolara po barelu.

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Tramp insistira da Iran ne može imati nuklearno oružje

Donald Tramp je rekao da se diplomatski razgovori sa Iranom nastavljaju i da idu „dobro“ - ali je insistirao da „ne može imati nuklearno oružje“.

Predsednik SAD je dao ove komentare tokom govora na Večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu, koja je odložena nakon pucnjave ispred mesta prvobitnog događaja u aprilu.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom gađala ciljeve u Jemenu

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izvela je napade na ciljeve u Jemenu koji su povezani sa pretnjama komercijalnom brodarstvu u Crvenom moru, javlja saudijska televizija „Al Arabija”.

Ovi napadi usledili su nakon napada na saudijski brod koji je prolazio kroz Crveno more.

Ovaj pomorski put postao je od ključnog značaja za Saudijsku Arabiju, koja je prinuđena da preusmerava milione barela nafte dnevno kako bi zaobišla moreuz Hormuz.

SAD i Velika Britanija planiraju koaliciju za zaštitu plovidbe Ormuzom

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija planiraju da naredne nedelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, saopštili su diplomatski izvori i osobe upoznate sa planovima danas za Aksios.

Prema navodima izvora, SAD žele da nastave razgovore koje su Velika Britanija i Francuska poslednjih meseci vodile sa više zemalja o mogućoj međunarodnoj koaliciji za Ormuski moreuz. Izvori navode da SAD žele da saveznici u region pošalju sredstva poput brodova za razminiranje, ratnih brodova i dronova radi zaštite pomorskih ruta.

"Amerikanci traže izlaz i žele našu pomoć", rekao je jedan evropski diplomata.

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