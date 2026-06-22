Endi Bernam poznat je po tome što se pre 10 godina dva puta bezuspešno kandidovao za najvišu funkciju u Laburističkoj stranci, a mnofi članovi te stranke smatraju ga kao najbolju šansu stranke za oporavak, nakon višemesečnog pada u anketama i loših rezultata izbora u maju.

Bernamova pobeda na dopunskim izborima u Mejkerfildu omogućila mu je da odoli izazovu stranke "Reform UK" Najdžela Faraža, koja je bila druga, a prema pisanju BBC-a, kao bivši gradonačelnik Velikog Mančestera povećao je udeo Laburista u glasovima sa 45 odsto na opštim izborima 2024. godine na skoro 55 odsto.

Pored brojki, ta Bernamova pobeda je osigurala da prevaziđe glavnu prepreku svakom izazovu za liderstvo, jer oni koji žele da učestvuju u trci moraju da budu poslanici. Bernam je rođen u Liverpulu 1970. godine i odrastao je u Kalčetu, mirnom selu u Češiru, blizu Voringtona. Njegov otac bio je inženjer, a majka recepcionarka za lekara opšte prakse. Bili su vatrene pristalice laburista i Endi je rano razvio interesovanje za politiku.

Bernam i njegova dva brata bili su prvi u svojoj porodici koji su otišli ​​na univerzitet, a Endi je studirao engleski jezik u Kembridžu. Nakon diplomiranja, počeo je da se bavi novinarstvom, radeći za stručne časopise, uključujući "Tank World" i "Passenger World Management".

U ranim dvadesetim godinama, dobio je svoju prvu proboj u politici, radeći kao istraživač za pokojnu Tesu Džovel, tadašnju poslanicu za Dalvič i Vest Norvud, koja će kasnije biti ministarka u vladi Tonija Blera i Gordona Brauna. Bernam bio specijalni savetnik ministra kulture Krisa Smita pre nego što je 2001. godine izabran za poslanika svog rodnog grada Lija, u Širem Mančesteru.

Prvo je služio kao pomoćnik ministra u Blerovoj vladi, ali se pridružio kabinetu kao glavni sekretar Ministarstva finansija, a kasnije kao ministar kulture i ministar zdravlja u vladi Gordona Brauna.

Bernam se kandidovao da postane lider stranke 2010. godine, nakon što je Braun podneo ostavku nakon poraza laburista na opštim izborima. Iako nije uspeo tog puta, narednih pet godina proveo je gradeći svoju reputaciju među pristalicama stranke.

Godine 2015. pokušao je ponovo, ovog puta izgubivši od Džeremija Korbina. Bernamovi kritičari su ga nazvali "vetrobranom, čiji su stavovi duvali sa političkim vetrovima kako bi mu pružili najbolje šanse za uspeh".

Kao pristalica ostanka tokom referenduma o Bregzitu, izrazio je želju da vidi ponovno pridruživanje Ujedinjenog Kraljevstva Evropskoj uniji za njegovog života. Zbog načina na koji je vodio Širi Mančester za vreme pandemije virusa Kovid-19 i kritike na račun vladajućih konzervativaca da sever Engleske posmatraju sa prezirom, stekao je nadimak "Kralj Severa". Oženjen je i ima troje dece.

Podsetimo, britanski premijer Kir Starmer podneo je ostavku na funkciju, saopštio je danas na konferenciji za medije. Celo obraćanje možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

