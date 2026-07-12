Francuska elektroenergetska kompanija EDF privremeno je obustavila rad tri nuklearna reaktora, dok osam drugih radi smanjenim kapacitetom zbog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, saopštila je danas kompanija, navodeći da je mera uvedena radi zaštite životne sredine i sprečavanja prekomernog ispuštanja zagrejane vode u reke.

Ova mera uvedena je kako bi se izbeglo dodatno zagrevanje reka Garona, Rona i Meza, koje su već pod uticajem visokih temperatura izazvanih toplotnim talasom, preneo je Frans24. Francusko Ministarstvo ekonomije izdalo je u subotu izuzeće od ograničenja temperature vode kod nuklearne elektrane Bige na reci Roni, kako bi se, kako je navedeno, "obezbedila sigurnost elektroenergetske mreže", dodajući da izuzeće važi do 20. jula.

Ovo je drugi put u poslednjih nekoliko nedelja da je EDF morao da obustavi rad nuklearnih reaktora zbog ekstremnih vrućina, nakon rekordnog toplotnog talasa koji je pogodio Francusku u junu. Nuklearne elektrane, koje imaju ključnu ulogu u proizvodnji električne energije u Francuskoj, koriste rečnu vodu za hlađenje reaktora, nakon čega se zagrejana voda vraća u vodotokove.

Treći toplotni talas koji je pogodio Francusku od maja doveo je danas do toga da više od trećine zemlje bude pod najvišim nivoom upozorenja nacionalne meteorološke službe. Prema proceni agencije Frans pres zasnovanoj na podacima o broju stanovnika, više od 25 miliona ljudi suočeno je sa temperaturama koje bi mogle da dostignu 41 stepen Celzijusa.

Toplotni talas doveo je do ranijeg zatvaranja pojedinih turističkih atrakcija, otkazivanja događaja i skraćenja jedne etape biciklističke trke Tur de Frans. Naučnici učestalost i intenzitet takvih pojava povezuju sa klimatskim promenama izazvanim ljudskim aktivnostima.