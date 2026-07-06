Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je izjave potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensa da je predsednik SAD Donald Tramp trenutno jedini svetski lider koji podržava Izrael, navodeći da Izrael i dalje ima "mnogo prijatelja" na međunarodnom nivou.

Netanjahu je tokom intervjua za Foks njuz, na pitanje da prokomentariše Vensovu izjavu da je Tramp "jedini šef države u celom svetu koji gaji simpatije" prema Izraelu u ovom trenutku, odgovorio da, iako on i Vens imaju "veoma dobar odnos", to ne znači da se on slaže sa svim što Vens kaže, prenosi Tajms of Izrael.

"Imamo i druge prijatelje"

"Tramp je sjajan, najbolji prijatelj koga smo ikada imali u Beloj kući, i ja to potpuno podržavam. Imamo i neke druge prijatelje", kazao je Netanjahu.

On je kazao da Izrael ima "ogromnu podršku" u Indiji, a kao dokaz za to naveo je podršku koju dobija na svom Fejsbuk nalogu.

"I imamo mnogo drugih. U mnogim zemljama, zato što su njihovi mediji i društvene mreže preplavljeni antiizraelskim, antisemitskim materijalom, mnogi lideri, znate, zovu me i kažu, 'hej, imam problem sa javnim mnjenjem, ali želim da znate, mi vas poštujemo i možemo li da napravimo neke dogovore, i možete li nas naučiti nekim stvarima koje vaša vojska radi, i možemo li imati malo vaše veštačke inteligencije i sajber stručnosti'", kazao je Netanjahu.

Netanjahu je kazao da odnosi sa zemljama "nisu baš onakvi kakvi izgledaju", i da Izrael "ima mnogo prijatelja".

"Znate, Izrael je zemlja broj dva na svetu po pitanju sajber bezbednosti, a naša tehnologija je zaista dobra. Dakle, odnosi nisu baš onakvi kakvi izgledaju, a imamo mnogo, mnogo prijatelja", zaključio je Netanjahu.

(Tanjug)