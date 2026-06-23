Četiri osobe povređene su danas u saobraćajnoj nezgodi u mestu Gornji Čelinac, na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

U udesu su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo.

Vozači putničkih automobila i suvozač prevezeni su na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, dok je vozaču teretnog vozila pomoć ukazana na licu mesta.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Čelinac, a na deonici puta gde se dogodila nezgoda saobraćaj je bio obustavljen.

Alo/RTRS

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