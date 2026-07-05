Posao
Teško je: Skoro polovina zaposlenih u Nemačkoj sumnja da će dočekati penziju
Fizički napor, stres, buka, dug radni dan...
Četiri od 10 zaposlenih u Nemačkoj ne veruje da će moći da radi do zakonske starosne granice za penzionisanje, pokazalo je novo istraživanje zasnovano na analizi DGB Indeksa dobrog rada.
Prema rezultatima ankete, u kojoj je učestvovalo skoro 28.000 zaposlenih u periodu od 2022. do 2026. godine, 53 odsto ispitanika veruje da može bez ograničenja da obavlja svoj posao do penzije, dok 40 odsto izražava sumnju u tu mogućnost, preneli su mediji.
U pojedinim sektorima procenat zaposlenih koji ne veruju da će moći da rade do penzije znatno je viši: u vodoinstalaterskim, grejačkim i sanitarnim poslovima 72 odsto, u nezi 71 odsto, u nezi starijih osoba 67 odsto, u građevinarstvu 66 odsto, a u brizi o deci 57 odsto.
Istraživanje je pokazalo da su glavni razlozi za sumnju visoki fizički napori, stres, buka, dug radni dan i ograničene mogućnosti za unapređenje zdravlja na radnom mestu.
Predsednica nemačke konfederacije sindikata DGB Jasmin Fahimi ocenila je da su rezultati „gorka realnost“ i upozorila da se u penzionoj politici ne mogu ignorisati uslovi rada.
Ona je pozvala na poboljšanje radnih uslova i fleksibilnije prelaze u penziju, umesto daljeg podizanja starosne granice za odlazak u penziju.
U Nemačkoj se trenutno vodi rasprava o reformi penzionog sistema.
Predlozi uključuju usklađivanje starosne granice sa očekivanim životnim vekom, ukidanje ranijeg penzionisanja sa 63 godine, proširenje baze osiguranika i druge izmene koje je predložila penziona komisija.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Posao
Najnovije
Posao
Najčitanije
10min
Važan sastanak: Vučić sutra sa potpredsednikom Saveta ministara Vlade Italije Mateom Salvinijem
15min
Šamar za studente blokadere od bivšeg fana: "Bolje da su preskočili ovaj Vidovdan, ljudima se ta priča više smučila!"
2H
Povećajte trajno svoju penziju - uslovi su jednostavni, posle godinu dana možete očekivati povišicu
1D
Ognjen Amidžić oštro o angažovanju Jovane Jeremić na Pinku: "Potreban je određeni kredibilitet, ako ona ima šta da radi..."
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!
Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,01
|117,37
|117,72
|USD
|102,16
|102,47
|102,77
|CAD
|72,15
|72,36
|72,58
|AUD
|70,91
|71,12
|71,34
|GBP
|136,63
|137,04
|137,46
|CHF
|127,35
|127,74
|128,12
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)