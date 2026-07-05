Rusija se priprema da uveze pošiljku mlaznog goriva poreklom iz Japana preko posrednika, u okviru složenog logističkog lanca koji uključuje Južnu Koreju, dok se zemlja suočava sa nestašicom goriva izazvanom ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu, prenosi Rojters, pozivajući se na više izvora upoznatih sa situacijom.

Očekuje se da će najmanje 200.000 barela mlaznog goriva biti utovareno iz Čibe, u Japanu, u prvoj polovini jula i prvo biće otpremljeno u Južnu Koreju, rekla su dva izvora, a u lanac poslovanja uključeno je nekoliko trgovaca.

Očekuje se da će teret zatim biti utovaren na drugi tanker, verovatno pretovarom sa broda na brod iz južnokorejske luke Josu, pre nego što krene ka Rusiji, dodali su izvori.

Prethodna takva pošiljka Rusiji najverovatnije je bila za 22.000 barela mlaznog goriva iz Josua u Južnoj Koreji u februaru 2022. godine, pokazali su podaci o praćenju brodova kompanije Kpler. Teret je isporučen u region Dalekog istoka, Vladivostok.

Nestašica goriva u Rusiji, kako navodi agencija, nastala je nakon ukrajinskih napada dronovima na rafinerije i skladišta, što je dovelo do poremećaja na domaćem tržištu i ograničenja u snabdevanju.