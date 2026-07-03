Kineski predsednik Si Đinping unapredio je danas dvojicu vojnih oficira, Vang Ganga i Džang Šuguanga, u generale, pri čemu je Šuguanga imenovao i na funkciju glavnog vojnog nadzornika za borbu protiv korupcije.

Kako navodi Rojters, do ovih unapređenja dolazi u okviru višegodišnje antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo SI, a tokom koje su protiv više visokih zvaničnika i generala pokrenute istrage, ili su bili otpušteni i smenjeni.

U okviru te smene dvojica bivših ministara odbrane u maju su osuđeni na uslovne smrtne kazne.

Ranije ove godine, Si je naredio da visoki vojni oficiri pohađaju desetonedeljni kurs političke prekvalifikacije.

"Sve misli i postupci traženja privatne koristi i korupcije su fundamentalno nespojivi sa prirodom i svrhom partije", rekao je tokom govora pred oficirima u aprilu ove godine.

Trenutni sastav Komunističke partije imenovan je u oktobru 2022. i očekuje se da će biti zamenjen ili obnovljen nakon sledećeg petogodišnjeg kongresa Komunističke partije, koji će se verovatno održati u jesen 2027.