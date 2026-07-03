Najviši iranski zvaničnici odali su u petak u Teheranu poslednju poštu preminulom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju na ceremoniji oproštaja, a ceremoniji prisustvuju i lideri iz brojnih država.

Među prisutnima su bili predsednik Masud Pezeškijan, predsednik pravosuđa Golam-Hosein Mohseni-Ežei, predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf i ministar spoljnih poslova Sejed Abas Aragči.

Prema zvaničnom rasporedu, u narednim danima širom zemlje biće održan niz javnih komemoracija i ceremonija oproštaja.

Zamenik iranskog ministra unutrašnjih poslova i šef organizacionog odbora sahrane Ali Akbar Purdžamšidijan izjavio je u utorak da će, nakon ceremonije u petak, ceremonije oproštaja biti održane u subotu i nedelju u molitvenoj dvorani Mosala imama Homeinija u Teheranu, dok je pogrebna povorka planirana za ponedeljak.

Iranska prestonica priprema se za masovan odziv građana u ponedeljak, kada se očekuje da će gradskoj pogrebnoj povorci prisustvovati oko 15 miliona ljudi.