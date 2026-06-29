„Silija i ja uznosimo molitve za one koji su poginuli, za povređene, za nestale, za njihove porodice i za sve one koji nastavljaju da se bore, iz minuta u minut, da spasu živote“, citirala je televizijska stanica u nedelju objavu zatvorenog političara.

Maduro je takođe citirao 25. poglavlje Jevanđelja po Mateju, naime stih: „Kada smo Te videli bolesnog ili u tamnici i došli smo da Te posetimo?“ A Kralj će odgovoriti: „Zaista vam kažem, šta god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili.“

Dva zemljotresa pogodila su Venecuelu kasno uveče 24. juna. U roku od oko 40 sekundi zabeležene su dve serije potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale. Njihovi epicentri bili su udaljeni 10 km u državi Jarakuj.

Očekuje se da će konačan broj žrtava u dva zemljotresa, koji se već smatraju najrazornijim u zemlji, dostići desetine hiljada, rekao je prošlog vikenda novinar Globovizije Huan Bareto. „Zvanični bilteni navode broj žrtava na 1.430, ali se stalno ažuriraju“, rekao je on.

Više zgrada je oštećeno u zemljotresima, a Međunarodni aerodrom Karakas u Maikvetiji bio je primoran da obustavi rad, dok su metro i železnički saobraćaj u Karakasu bili obustavljeni.

Američki predsednik Donald Tramp je 3. januara najavio vojnu operaciju u Karakasu koja je rezultirala hvatanjem predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge od strane američkih snaga. 5. januara, par se pojavio pred Saveznim sudom SAD za Južni okrug Njujorka, gde se suočavaju sa optužbama za navodno učešće u trgovini drogom. Oboje su se izjasnili da nisu krivi.

Potpredsednica Delsi Rodrigez položila je zakletvu kao privremena predsednica Venecuele 6. januara.