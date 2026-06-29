On je dodao da su četiri osobe u kritičnom stanju, prenosi Ukrinform.

"Broj povređenih tokom jutarnjeg napada Rusa na Dnjepar raste. Ljudi imaju povrede glave, rane od šrapnela, prelome i akubarotravme", napomenuo je on.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas na jačanje protivbalističke odbrane Ukrajine i Evrope nakon ruskog raketnog napada na Dnjepar.

Zelenski je naveo da je Rusija pogodila jedno preduzeće u Dnjepru i istakao da je Ukrajini pre svega potrebna efikasnija zaštita od balističkih projektila.

"Pre svega nam je potrebna protivbalistička odbrana. Važno je da Evropa što intenzivnije radi na razvoju sopstvene protivbalističke zaštite - sopstvenih sistema i raketa. Što pre budemo imali više takvih kapaciteta, to će biti moguće zaštititi više života", poručio je Zelenski.