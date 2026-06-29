Takozvani "duh Enkoridža", koji se odnosi na nedavne razgovore između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nije formalizovan u zvaničnim dokumentima niti je bio praćen potpisivanjem bilo kakvih sporazuma, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Tokom diskusija Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci razmatrane su različite opcije za okončanje sukoba u Ukrajini, kao i mogući kompromisi koje je predložila američka strana.

Putin je napomenuo da je Rusija bila spremna da detaljno prodiskutuje o uslovima koje su izneli američki pregovarači i da učini određene kompromise u cilju postizanja stabilnosti.

Međutim, ruski predsednik je posebno naglasio da su svi održani razgovori imali isključivo neformalan karakter.

Prema njegovim rečima, pomenuti predlozi i diskusije nemaju nikakvu pravnu snagu niti su obavezujući za bilo koju od strana, s obzirom na to da nisu pretočeni u zvanični pravni sporazum.

Šta podrazumeva "duh Enkoridža"?

Termin "duh Enkoridža" ušao je u diplomatski rečnik nakon diskretnih sastanaka visokih zvaničnika Moskve i Vašingtona na Aljasci.

Ovi razgovori su pokrenuti iza zatvorenih vrata kako bi se ispitale crvene linije obe strane i pronašao potencijalni izlaz iz dugogodišnjeg iscrpljujućeg rata u Ukrajini.

Iako su obe strane pokazale određenu fleksibilnost u pogledu teritorijalnih i bezbednosnih garancija, nepostojanje zvaničnog potpisa pokazuje da su pregovori još uvek u ranoj fazi ispitivanja terena i da je poverenje između velikih sila i dalje na veoma niskom nivou.