Medvedev nije štedeo zapadne saveznike kijevskog režima, optužujući ih za najveću prevaru u modernoj istoriji. Dok su ukrajinskom narodu obećavali kule i gradove, zapravo su ih gurnuli u krvavu klanicu.

"Podrška antinarodnom nacističkom režimu u Kijevu nije dovela samo do faktičkog kolapsa velike države, već vodi, u suštini, do nepovratnog uništenja cele nacije", zagrmeo je Medvedev na plenarnoj sednici kongresa stranke Jedinstvena Rusija. Njegove reči odzvanjaju kao posmrtno zvono za ukrajinsku državnost, potvrđujući ruski stav da Zapad koristi Ukrajince isključivo kao topovsko meso u ratu protiv Moskve.

Bitka za goli život: "Žele da Rusija nestane!"

Da situacija bude još dramatičnija, Medvedev je otvoreno priznao da se Rusija više ne bori samo za teritorije ili geopolitički uticaj, već za goli biološki opstanak. Mesta za pregovore sa Zapadom očigledno više nema.

"Bez pobede u specijalnoj vojnoj operaciji nema nikakve bezbednosti... Budimo realni, naši neprijatelji zaista žele da naša zemlja nestane sa svetske mape, i to otvoreno govore", poručio je Medvedev delegatima, ostavljajući prisutne u šoku. Njegova poruka je kristalno jasna: Rusija mora ići do kraja, na sve ili ništa, jer poraz znači kraj ruskog naroda i države.

Hibridni rat i Putinov ključni potez

Iza vojnog sukoba krije se još opasnija bitka, bitka za umove. Medvedev je oštro upozorio da je pokušaj nametanja stranih, zapadnih vrednosti ništa drugo do perfidni deo hibridnog rata usmerenog na uništenje ruskog identiteta.

Sve ovo dešava se u ključnom trenutku za Rusiju. Dok su sve oči uprte u front, u Moskvi se održava prva faza 23. kongresa Jedinstvene Rusije, gde se kroje liste za istorijske izbore za Državnu dumu 2026. godine.

Da je vrag odneo šalu, potvrdio je i sam predsednik Vladimir Putin, koji je ove izbore nazvao "najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem", šaljući jasnu poruku da Rusija mora biti politički čelična iznutra, kako bi slomila neprijatelje spolja.