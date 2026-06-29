Obnova američke pomorske baze u Bahreinu koštaće najmanje 400 miliona dolara, prenosi ugledni američki list Volstrit džurnal (WSJ).

Prema navodima Volstrit džurnala, ova procena odnosi se isključivo na obnovu infrastrukturnih objekata koji su pretrpeli ozbiljna oštećenja tokom nedavne eskalacije sukoba i vazdušnih udara Irana u Bahreinu.

Prema dostupnim analizama, u napadima Iran je uništio ključne satelitske komunikacione terminale i komandne centre američke vojne baze u Bahreinu, dok je oštećeno više od deset objekata, uključujući skladišta i stambene zgrade namenjene vojnom osoblju.

Ključno uporište Pete flote SAD

Pomorska baza u Bahreinu, zvanično poznata kao "Naval Support Activity Bahrain", predstavlja glavno logističko i komandno čvorište američke Pete flote.

Baza ima ključnu ulogu u održavanju vojnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država u regionu Persijskog zaliva, a njena zona odgovornosti obuhvata oko 6,5 miliona kvadratnih kilometara morskog prostora.

Pod njenim nadzorom nalaze se i tri strateški važna pomorska pravca za svetsku trgovinu energentima:

Ormuski moreuz

Bab el-Mandeb

Suecki kanal

Pentagon razmatra promenu strategije u Zalivu

Iako je Pentagon u početku izbegavao da javno iznosi detalje o razmerama štete radi očuvanja operativne bezbednosti, zvaničnici Centralne komande (CENTCOM) naveli su da je prioritet bio zaštita ljudstva.

Prema njihovim rečima, većina pripadnika američkih snaga evakuisana je pre najintenzivnijih udara, zbog čega u bazi nije bilo američkih ljudskih žrtava.

Ozbiljnost oštećenja pokrenula je unutrašnje rasprave u Vašingtonu o bezbednosti održavanja velikih vojnih objekata u neposrednoj blizini dometa neprijateljskih raketnih sistema.

Zbog toga Pentagon razmatra više mogućih rešenja, uključujući izgradnju podzemnih komandnih centara, dodatno jačanje zaštitne infrastrukture, kao i premeštanje dela vojnih kapaciteta dalje od potencijalnih zona udara kako bi se smanjila ranjivost američkih snaga.