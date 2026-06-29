Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak u utorak u Dohi, kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz, prenosi Aksios pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika.

"Odlučili smo da zaustavimo svu kinetičku aktivnost", rekao je neimenovani zvaničnik, koristeći vojni termin za udare i druge napade.

Drugi izvor naveo je za Aksios da će obe strane "za sada" odustati od napada i da "brodovi mogu slobodno da se kreću" dok će tehnički timovi nastaviti razgovore o implementaciji ranije potpisanog memoranduma o razumevanju.

Zvaničnici navode da je prekid vatre i dalje krhak, jer su prethodnih dana zabeleženi novi incidenti i međusobni napadi, što je dovelo u pitanje stabilnost dogovora postignutog ranije ovog meseca.

Prema Memorandumu o razumevanju, Iran se obavezao da će učiniti sve napore kako bi omogućio bezbedan prolaz komercijalnih brodova kroz moreuz. Zauzvrat, SAD su ukinule blokadu iranskih luka.

Tokom pregovora u Švajcarskoj prošle nedelje, američka delegacija koju je predvodio potpredsednik SAD Džej Di Vens složila se sa iranskim pregovaračima da uspostavi "vruću liniju" između američke vojske i Islamske revolucionarne garde (IRGC), iranske vojne komande, radi koordinacije saobraćaja u moreuzu.

Zaključno sa subotom ta linija dalje nije bila operativna.

Razgovori planirani za utorak su prvobitno trebalo da se održe u Švajcarskoj a koji su prvobitno bili fokusirani na iranski nuklearni program, pomereni su na drugu lokaciju i sada će biti usmereni na pitanje Ormuskog moreuza, rekao je izvor upoznat sa razgovorima.

Očekuje se da će Nik Stjuart, koji predvodi američki tehnički tim, učestvovati u razgovorima, prema rečima američkog zvaničnika.