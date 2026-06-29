U velikom požaru koji je tokom jučerašnjeg dana zahvatio zgradu “stare mlekare“ u širem centru Čačka jedna osoba je teško povređena i prevezena u bolnicu.

- U pratnji službe Hitne pomoći u Urgentno prijemnu službu čačanske bolnice primljen je muškarac starosti 70 godina povređen u požaru. Zbog zadobijenih povreda u vidu opekotina pacijent je primljen u Jedinicu intenzivnog lečenja – saopšteno je iz Opšte bolnice Čačak.

Veliki požar uspešno je lokalizovan i izgašen zahvaljujući efikasnom radu čačanskih vatrogasaca, a na terenu su juče bile tri ekipe.

Još uvek nije poznato šta je uzrok izbijanja vatrene stihije, a na ovoj lokaciji požar se dogodio i pre nekoliko dana. Bio je manjih razmera.

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