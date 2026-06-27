Od starih uređaja i novogodišnje dekoracije, pa sve do nameštaja – na tavanu često završi svašta. Međutim, ispostavilo se da je to ogromna greška koja vas može skupo koštati, a u najgorem slučaju, izazvati katastrofalan požar!
Zbog slabije izolacije, na tavanu dolazi do ekstremnih temperaturnih oscilacija. Tokom leta živa u termometru tamo lako prelazi 45 stepeni, dok zimi temperature padaju u debeli minus. Pored toga, vlaga i štetočine poput miševa i moljaca mogu potpuno uništiti vašu imovinu.
Najveća opasnost: Stvari koje izazivaju požar na letnjoj vrućini!
Zbog direktnog sunčevog zračenja i vrelih crepova, tavan leti postaje prava rerna. Sledeće stvari nikako ne smete držati tamo jer su bukvalno tempirana bomba:
-
Posude pod pritiskom: Sprejevi, dezodoransi i gasne patrone mogu da eksplodiraju na velikoj vrućini.
-
Lako zapaljive tečnosti: Razređivači, lakovi i ostaci boja mogu se sami zapaliti.
-
Baterije i akumulatori: Na visokim temperaturama cure, naduvavaju se i izazivaju kratak spoj i vatru.
-
Ugalj i drvo za roštilj: U ekstremno suvim uslovima deluju kao opasan ubrzivač požara.
-
Pirotehnika: Petarde i vatrometi na tavanu su ogroman rizik zbog varnica.
Takođe, toplota će nepovratno uništiti sveće (koje se brzo tope), plastične predmete (koji se deformišu), kao i gramofonske ploče, fotografije i video-kasete.
Ni zimska hladnoća nije bezazlena: Šta puca u minusu?
Ekstremno niske temperature tokom zime takođe prave ozbiljnu štetu na stvarima koje ste s mukom stekli:
Oprez sa hranom i drvetom: Konzervirana hrana i zimnica mogu da se smrznu na tavanu, a širenje tečnosti će razbiti staklenke i tegle. Skupoceni drveni nameštaj i muzički instrumenti pod uticajem hladnoće i vlage pucaju, skupljaju se i trajno se krive.
Na zimskom minusu stradaju i svi elektronski uređaji, čije baterije potpuno gube performanse i propadaju.
Kako pravilno skladištiti stvari ako nemate izbor?
Ako vaš tavan baš mora da posluži kao ostava, pridržavajte se ovih zlatnih pravila bezbednosti:
-
Hermetičke kutije i vakuum kese: Sve tekstilne stvari (odeću, jastuke) stavite u vakuum kese, a papire i dokumenta u plastične kutije sa poklopcem kako biste ih spasili od vlage i miševa.
-
Ostavite prolaz čistim: Nikada nemojte zatrpavati prostor. Pristup dimnjaku i krovnim prozorima mora uvek biti potpuno slobodan kako bi dimničar ili vatrogasci mogli nesmetano da prođu.
-
Slobodna ventilacija: Instalacije za ventilaciju ne smeju biti zatrpane stvarima najmanje jedan metar unaokolo kako bi vazduh cirkulisao i smanjio vlagu.
Komentari (0)