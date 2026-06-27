Od starih uređaja i novogodišnje dekoracije, pa sve do nameštaja – na tavanu često završi svašta. Međutim, ispostavilo se da je to ogromna greška koja vas može skupo koštati, a u najgorem slučaju, izazvati katastrofalan požar!

Zbog slabije izolacije, na tavanu dolazi do ekstremnih temperaturnih oscilacija. Tokom leta živa u termometru tamo lako prelazi 45 stepeni, dok zimi temperature padaju u debeli minus. Pored toga, vlaga i štetočine poput miševa i moljaca mogu potpuno uništiti vašu imovinu.

Najveća opasnost: Stvari koje izazivaju požar na letnjoj vrućini!

Zbog direktnog sunčevog zračenja i vrelih crepova, tavan leti postaje prava rerna. Sledeće stvari nikako ne smete držati tamo jer su bukvalno tempirana bomba:

Posude pod pritiskom: Sprejevi, dezodoransi i gasne patrone mogu da eksplodiraju na velikoj vrućini.

Lako zapaljive tečnosti: Razređivači, lakovi i ostaci boja mogu se sami zapaliti.

Baterije i akumulatori: Na visokim temperaturama cure, naduvavaju se i izazivaju kratak spoj i vatru.

Ugalj i drvo za roštilj: U ekstremno suvim uslovima deluju kao opasan ubrzivač požara.

Pirotehnika: Petarde i vatrometi na tavanu su ogroman rizik zbog varnica.

Takođe, toplota će nepovratno uništiti sveće (koje se brzo tope), plastične predmete (koji se deformišu), kao i gramofonske ploče, fotografije i video-kasete.

Ni zimska hladnoća nije bezazlena: Šta puca u minusu?

Ekstremno niske temperature tokom zime takođe prave ozbiljnu štetu na stvarima koje ste s mukom stekli:

Oprez sa hranom i drvetom: Konzervirana hrana i zimnica mogu da se smrznu na tavanu, a širenje tečnosti će razbiti staklenke i tegle. Skupoceni drveni nameštaj i muzički instrumenti pod uticajem hladnoće i vlage pucaju, skupljaju se i trajno se krive.

Na zimskom minusu stradaju i svi elektronski uređaji, čije baterije potpuno gube performanse i propadaju.

Kako pravilno skladištiti stvari ako nemate izbor?

Ako vaš tavan baš mora da posluži kao ostava, pridržavajte se ovih zlatnih pravila bezbednosti: