Američki predsednik Donald Tramp predstavio je novi izgled prigodnog američkog pasoša sa svojim likom. Reč je o ograničenom izdanju pasoša kojom se obeležava ovogodišnja 250. godišnjica osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.



"Novi pasoš SAD-a, na kojem piše: 'Dobro došli, ali budite dobri'", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Uz objavu je priložio i oglednu stranicu pasoša na kojoj se vidi njegova slika koja stoji iznad predsedničkog stola, dok se u pozadini nalazi tekst originalne Deklaracije o nezavisnosti, a na dnu njegov potpis.

Na suprotnoj stranici nalazi se slika umetničkog dela "Deklaracija o nezavisnosti" autora Džona Trambula.

Trampova poruka "Dobro došli, ali budite dobri" izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Brojni korisnici ističu da američki predsednik ne razume svrhu dokumenta, da je poruka sročena kao upozorenje strancima i imigrantima koji ulaze u zemlju, dok se pasoš izdaje isključivo američkim državljanima koji putuju izvan SAD-a i imaju puno pravo da uđu u sopstvenu domovinu.