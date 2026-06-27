Prema rečima svedoka, nesrećna tinejdžerka je ostala prekrivena krvlju i sa slomljenim nosom, a sve je počelo zbog solarijuma, piše Njujork post.

Sukob je eskalirao za nekoliko sekund

Incident se dogodio u hotelu Santa Suzana u Kataloniji, otprilike 60 kilometara od Barselone. Prema britanskom The Sun-u, sve je počelo potpuno bezopasno kada je trinaestogodišnjakinja sela na praznu ležaljku, ne sluteći da ju je već „rezervisala“ druga porodica.

Tuča oko ležaljke u Španiji

Ubrzo je usledio potpuni šok. Muškarac bez majice je bukvalno podivljao i počeo divljački da udara devojčicu u bikiniju. Dok ju je udarao, drugi nasilnik ju je čupao za kosu, nakon čega su se i drugi gosti pridružili tuči.

Sve se u trenutku pretvorilo u masovni haos koji je jedan očevidac opisao kao „scenu sa Divljeg zapada“.

"Čovek nije rekao ni reč, samo je uleteo i počeo da je tuče. Bilo je neverovatno i potpuno bolno za gledanje. Kako se odrastao čovek može tako ponašati prema bilo kome, a kamoli prema detetu" rekao je užasnuti svedok.

Krv, vriskovi i panika na bazenu

Dok je uplašena i krvava devojčica bežala sa mesta sukoba, oko bazena je vladala opšta panika. Prema rečima svedoka, majke su vrištale i očajnički izvlačile svoju decu iz vode kako ih neko ne bi povredio u opštem haosu. Pored tinejdžerke koja je završila sa teškim povredama lica, još nekoliko učesnika u tuči izašlo je iz tuče sa posekotinama i modricama na očima.

Zaposleni u hotelu su na kraju uspeli da razdvoje zaraćene strane i pozovu policiju, ali prema početnim informacijama, niko od izgrednika još nije uhapšen.