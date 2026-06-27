Prema rečima svedoka, nesrećna tinejdžerka je ostala prekrivena krvlju i sa slomljenim nosom, a sve je počelo zbog solarijuma, piše Njujork post.

Sukob je eskalirao za nekoliko sekund

Incident se dogodio u hotelu Santa Suzana u Kataloniji, otprilike 60 kilometara od Barselone. Prema britanskom The Sun-u, sve je počelo potpuno bezopasno kada je trinaestogodišnjakinja sela na praznu ležaljku, ne sluteći da ju je već „rezervisala“ druga porodica.

Ubrzo je usledio potpuni šok. Muškarac bez majice je bukvalno podivljao i počeo divljački da udara devojčicu u bikiniju. Dok ju je udarao, drugi nasilnik ju je čupao za kosu, nakon čega su se i drugi gosti pridružili tuči.

Sve se u trenutku pretvorilo u masovni haos koji je jedan očevidac opisao kao „scenu sa Divljeg zapada“.

"Čovek nije rekao ni reč, samo je uleteo i počeo da je tuče. Bilo je neverovatno i potpuno bolno za gledanje. Kako se odrastao čovek može tako ponašati prema bilo kome, a kamoli prema detetu" rekao je užasnuti svedok.

Krv, vriskovi i panika na bazenu

Dok je uplašena i krvava devojčica bežala sa mesta sukoba, oko bazena je vladala opšta panika. Prema rečima svedoka, majke su vrištale i očajnički izvlačile svoju decu iz vode kako ih neko ne bi povredio u opštem haosu. Pored tinejdžerke koja je završila sa teškim povredama lica, još nekoliko učesnika u tuči izašlo je iz tuče sa posekotinama i modricama na očima.

Zaposleni u hotelu su na kraju uspeli da razdvoje zaraćene strane i pozovu policiju, ali prema početnim informacijama, niko od izgrednika još nije uhapšen.