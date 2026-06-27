Predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko već drugi dan zaredom vode intenzivne pregovore u potpuno zatvorenom formatu, što je presedan u dosadašnjoj praksi dva saveznika.

Prvog dana Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko su razgovarali "jedan na jedan", u formi dugog privatnog sastanka, dok se drugog dana rad nastavlja u širem sastavu, uz učešće zvaničnih državnih delegacija i ministara.

Ono što najviše intrigira javnost jeste činjenica da se svi sastanci odvijaju bez ikakvog pristupa novinarima.

Novinari ističu da čak ni Telegram kanal "Pul Prvog", koji je direktno povezan sa administracijom beloruskog predsednika i obično prvi objavljuje materijale, ovog puta nije podelio nijednu jedinu fotografiju sa sastanka Putina i Lukašenka.

Na stolu najosetljivija pitanja i vojna strategija

Ovi tajni razgovori odvijaju se u trenutku kada su odnosi između Ukrajine i Belorusije dovedeni do same ivice usijanja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nedavno je uputio oštar ultimatum Aleksandru Lukašenku, zahtevajući da Minsk u roku od nedelju dana ukloni specijalnu radarsku i repetitorsku opremu sa granice, za koju Kijev tvrdi da je Rusija koristi za navođenje dronova kamikaza na ukrajinske ciljeve.

Uz pretnju Kijeva da će, ukoliko Belorusija sama ne ukloni opremu, Ukrajina izvesti direktne vojne udare unutar beloruske teritorije, tenzije su prerasle u otvorenu krizu.

Izolovanost i stroga tajnost ovih pregovora jasno ukazuju na to da dvojica lidera pokušavaju da definišu naredne korake u odgovoru na ukrajinske zahteve i pretnje.