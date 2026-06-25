Helikopter izraelskog predsednika Isaka Hercoga prinudno je sleteo nakon što je udario u jato ptica, saopštila je izraelska vojska.

Helikopter je prevozio Hercoga sa komemoracije na planini Hercl u Jerusalimu ka "šivi" (hebrejski shiv‘a: period žalosti kod jevreja koji traje sedam dana nakon sahrane bliskog člana porodice, op.aut.) u severnom delu Izraela, javlja Times of Israel.

Tokom leta letelica je udarila u ptice i izvršila prinudno sletanje u bazu Palmachim. IDF navodi da u incidentu nije bilo oštećenja niti povređenih

Isak Hercog i posada prešli su u drugi helikopter i nastavili let prema planu, saopštila je izraelska vojska.

Helikopter je predat tehničkom osoblju izraelskog vazduhoplovstva radi održavanja kako bi što pre bio vraćen u operativnu upotrebu.

Incident je i dalje pod istragom, dodaje IDF.