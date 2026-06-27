Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da sporazum između Izraela i Libana predstavlja "korak napred", iako će za stabilizaciju situacije biti potrebno vreme.

Govoreći u Dubrovniku na međunarodnom forumu MED9, Tajani je rekao da je "važno da je cilj potpisivanja već postignut" i da je Italija spremna da pruži diplomatsku podršku, kao i da eventualno učestvuje kroz svoje oružane snage u međunarodnoj misiji nakon UNIFIL-a, prenela je Ansa.

On je naveo da je Italija, zajedno sa Francuskom, spremna da igra značajnu ulogu u rekonstrukciji institucionalnog sistema Libana i jačanju njegovog suvereniteta.

Prema njegovim rečima, sporazum ne ide u korist Hezbolaha, jer otvara mogućnost smanjenja njegove vojne uloge i potencijalnog procesa razoružavanja.

Tajani je dodao da će dalji razvoj situacije zavisiti i od stava Irana, ali je ocenio da sporazum postignut u Vašingtonu "nije pobeda za Hezbolah".

On je istakao da Hezbolah ne bi trebalo da deluje van institucionalnog okvira Libana, ocenjujući da ta organizacija predstavlja pretnju i miru i stabilnosti zemlje.