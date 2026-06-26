Komandant snaga Kuds Esmail Kani izjavio je juče da će, ukoliko se Izrael dobrovoljno ne povuče iz južnog Libana, na kraju biti primoran da to učini nakon poraza, prenosi Rojters.

On je ocenio da je nastavak prisustva izraelske vojske na jugu te zemlje neodrživ, uprkos nedavnim izjavama izraelskih zvaničnika da će trupe ostati u tom području, preneo je Palestajn hronikal. Obraćajući se Izraelu, Kani je poručio da izraelske snage moraju da napuste celu teritoriju Libana.

- Cionisti moraju da napuste ceo Liban, jer je ova zemlja prostor postojanosti i otpora - rekao je on. Kani je podsetio na povlačenje Izraela iz južnog Libana 2000. godine i citirao govor bivšeg generalnog sekretara Hezbolaha Hasana Nasralaha u gradu Bint Džbeil.

- Ne zaboravite 2000. godinu i istorijsko obećanje mučenika Sejeda Hasana Nasralaha u Bint Džbeilu. To obećanje je i dalje živo i taj prizor će se ponoviti - rekao je on.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je juče da se Izrael protivi povlačenju iz "bezbednosne zone" u Libanu, uprkos pritiscima da to učini i dodao da će izraelska vojska da ostane i u "bezbednosnim zonama" u Siriji i Gazi onoliko dugo koliko bude potrebno i da iz njih neće da se povuče.