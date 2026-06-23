Rjabkov je na marginama međunarodnog foruma "Primakovska čitanja" rekao da postupci američke administracije pokazuju "definitivno odstupanje" od ranijih razumevanja sa Moskvom i približavanje "najtvrđim antiruskim stavovima u Evropi", preneo je TASS.

Takođe je rekao da Rusija dobija signale iz Vašingtona o mogućnosti razgovora o strateškoj stabilnosti u bilateralnom formatu, ali je ocenio da trenutno ne postoje uslovi za pokretanje takvog dijaloga u skorijoj budućnosti.

Prema njegovim rečima, za produktivne pregovore neophodni su "opipljivi" pozitivni pomaci u američkoj politici prema Rusiji.

Dodao je da Moskva smatra da su postupci najbližih američkih saveznika, uključujući nuklearne sile Veliku Britaniju i Francusku, "duboko destruktivni i opasni po evropsku i međunarodnu bezbednost", prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Rjabkov je naglasio da bi London i Pariz morali da budu uključeni u sve buduće razgovore o strateškoj stabilnosti.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO