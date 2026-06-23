On je naveo da je odlikovanje vraćeno u ponedeljak i da, kao najviše poljsko državno priznanje, neće biti ponovo dodeljeno drugoj osobi.

"Orden će biti čuvan dostojanstveno i sa poštovanjem u depozitu Biroa za odlikovanja i nominacije. Legitimacija gubi važnost, pa će zajedno sa ordenom biti smeštena u depozit Kancelarije predsednika", rekao je Leškevič, prenosi portal Polsat News.

Govoreći o odnosima Poljske i Ukrajine nakon odluke Navrockog da oduzme odlikovanje Zelenskom, Leškevič je ocenio da ne očekuje dalje zaoštravanje spora između dve zemlje.

Prema njegovim rečima, odluka nije usmerena protiv ukrajinskog naroda, već predstavlja reakciju na poteze ukrajinskih vlasti u vezi sa veličanjem pripadnika Ukrajinske ustaničke armije (UPA), koje Poljska smatra odgovornim za zločine nad Poljacima tokom Drugog svetskog rata.

"Predsednik Karol Navrocki je jasno naveo da povlačenje Ordena belog orla nije usmereno protiv Ukrajinaca, da je Rusija zapravo neprijatelj Ukrajine i cele slobodne Evrope i slobodnog sveta", rekao je Leškevič.

On je napomenuo da je ukrajinska strana u više navrata pokušala da uspostavi kontakt sa kancelarijom predsednika Poljske, ali da do razgovora između Zelenskog i Navrockog nije došlo. Dodao je i da predsednik Poljske nije dobio poziv za predstojeću konferenciju o obnovi Ukrajine u Gdanjsku, zbog čega neće prisustvovati tom skupu.

Navrocki je u petak saopštio da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, nakon što je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake u Drugom svetskom ratu i poručio da u poljsko-ukrajinskim odnosima "postoje granice koje se ne mogu preći".

Zelenski je u subotu saopštio da je Orden Belog orla poslao poštom predsedniku Poljske, navodeći da Ukrajina ostaje otvorena za sve "suštinske oblike saradnje" sa partnerima.

Nakon toga, i bivši ukrajinski predsednici Leonid Kučma, Viktor Juščenko i Petro Porošenko takođe su se odrekli poljskih odlikovanja. Šef kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov, odrekao se Zlatnog oficirskog krsta Ordena "Za zasluge Poljskoj".

Ukrajinska ustanička armija bila je nacionalistička formacija koja je pokrenula gerilski rat protiv nacističke Nemačke, Sovjetskog Saveza, kao i poljskih komunista i izvršila je masakre nad Poljacima u Voliniji i Istočnoj Galiciji, što za Poljsku predstavlja genocid.