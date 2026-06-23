Prema njegovim rečima, Evropska unija treba da "nadmaši Rusiju u proizvodnji, inovacijama, naoružanju“.

„Države članice će potrošiti oko 7 biliona evra tokom narednih 10 godina, prema svojim obećanjima datim NATO-u (da će povećati vojnu potrošnju na 5% BDP-a - TASS)“, nastavio je on.

"Moramo da platimo cenu za mir, da bismo izbegli troškove rata.“

Takođe je pozvao na punu integraciju Ukrajine u nastajuću evropsku odbrambenu uniju, vojno tržište EU i integraciju evropske vojne industrije i ukrajinske proizvodnje u jedinstveni vojni kompleks.

Evropski komesar je apelovao na evropske vojske i industriju da odustanu od proizvodnje "odbrambenih proizvoda visoke mode“ koji su skupi za proizvodnju i teški za povećanje obima. Umesto toga, predložio je fokusiranje na stvaranje "oružja koje zahteva brzu proizvodnju, brze inovacije, brze popravke“, navodeći upotrebu dronova u sukobu u Ukrajini kao primer.