Prema prognozi MMF-a, sledeće godine i na prvom mestu, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, ukazujući da su ispred nas po stopi rasta bili samo Danska, Malta i Poljska.

- Očekujemo da budemo među prve tri do kraja godine, jer jedna od tih zemalja je sa samo 0,1 ispred nas. Verujem da će sledeće godine, u skladu sa prognozama MMF-a, Srbija biti broj jedan po stopi rasta. To je ono što je za nas važno - istakao je Vučić.

Novi izvori rasta

Predsednik je na otvaranju 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu istakao da je ovo jedan od najvažnijih međunarodnih ekonomskih događaja iz kojeg možemo mnogo toga da naučimo, kako bismo još više ubrzali rast naše ekonomije.

- Mnoga važna svetska imena smo doveli u Beograd, gde se održava 21. Svetski kongres ekonomista, tu su i nosioci Nobelovih nagrada, i zadovoljan sam što je i država Srbija pomogla u dovođenju onih ljudi koji svojim intelektualnim stavom, svojim promišljanjem, svojim iskustvom, mogu da doprinesu boljem sagledavanju ekonomske budućnosti sveta, i od kojih možemo mnogo toga da naučimo i iskoristimo - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da Srbija mora da traži nove izvore rasta, jer je sve manje investicija spolja i skoro sve zemlje sveta se zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese.

- Istovremeno, moraćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, pod jedan to je električna energija, jer sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35 odsto potreba za vodom poraste do 2050. godine i mnoge zemlje će imati ili značajne probleme ili čak značajne nestašice vode i moramo da se spremimo za takav period - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da Srbija mora da ide u korak s inovativnim tehnologijama i veštačkom inteligencijom, kako bi ubrzala svoju produktivnost, svoj rast, kako bismo ostali sigurni i u godinama koje tek dolaze.

Svako zaostajanje u ovoj poslednjoj haj-tek revoluciji ostaviće nas godinama u zapećku u odnosu na najrazvijenije zemlje sveta. Imamo ljude koji znaju mnogo toga, ali imamo i mnogo toga što tek moramo da saznamo, naučimo, naše ljude obučimo, da idemo u korak sa svetom, i uložićemo ogroman novac da bismo to uspeli. Naravno, imamo brojne infrastrukturne radove i mnogo problema sa kojima se suočavamo - rekao je predsednik Vučić.

Centar svetske ekonomije

Ministar finansija Siniša Mali je na otvaranju 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu rekao da je u narednih nekoliko dana prestonica Srbije centar svetske ekonomije.

- Beograd je domaćin događaja koji se nakon skoro 20 godina vratio u Evropu i koji se prvi put održava u Jugoistočnoj Evropi. Stručna međunarodna javnost prepoznaje šta je Srbija sve uradila sa svojom ekonomijom i biće pravo zadovoljstvo čuti više od 1.000 učesnika iz celog sveta, uključujući vodeće ekonomiste, naučnike, kreatore javnih politika i dobitnike Nobelove nagrade, kuda ide svetska ekonomija - istakao je Mali.

Prema njegovim rečima, tema kongresa "Suprotstavljene vizije sveta" otvara ključna pitanja savremenog društva - od globalizacije i nacionalizma do odnosa demokratije i autokratije.

- U narednih pet dana Beograd će biti mesto gde će se razmenjivati ideje koje oblikuju ekonomsku budućnost. Ovakvim događajima se pozicioniramo kao mesto intenzivnog globalnog dijaloga, i u tom svetlu želimo da se i nadalje predstavljamo - kaže Mali.

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