U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo da će dogovor obezbediti "nuklearnu iskrenost" i da su iranske vlasti napravile "velike ustupke".

On je istakao da je na osnovu toga odlučeno da Ormuski moreuz ostane otvoren, uz napomenu da će američke snage zadržati mogućnost ponovnog uspostavljanja blokade ukoliko to bude potrebno.

Takođe je naveo da će sredstva koja američko Ministarstvo finansija eventualno oslobodi biti uplaćena na tzv. "escrow račun" - poseban bankovni račun kojim upravlja treća, neutralna strana i koji može da se koristi samo pod unapred dogovorenim uslovima, i da će taj novac biti pod kontrolom SAD i namenjen isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština za Iran, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim rečima, reč je o "humanitarnoj meri" namenjenoj obezbeđivanju osnovnih namirnica i lekova.

Američki predsednik je naglasio da "razgovori dobro napreduju".

Takođe je rekao da je juče iz Ormuskog moreuza prošlo 19 miliona barela nafte, što je "rekord svih vremena".

"Cene nafte padaju, a svet je mnogo bezbednije mesto", naveo je Tramp.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je ranije danas navode o bilo kakvom sastanku sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafaelom Grosijem kao i tvrdnje da je postignut dogovor o inspekciji iranskih nuklearnih postrojenja pogođenih u nedavnim napadima, prenosi Tanjug.

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