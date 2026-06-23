Pojavljuju se novi detalji o obaranju američkog F-15 iznad Irana u aprilu, pošto je pilot izjavio da je video „nestvarne prizore“ i da Iranci koriste „naprednu tehnologiju“, piše grčki portal Pronjuz.

Prema informacijama na koje se poziva CNN, pilot lovca je nakon spasavanja izjavio da je neposredno pre nego što je napustio avion video veliki broj iranskih dronova koji su delovali u vazduhu na izuzetno koordinisan način.

Kako je opisao, bespilotne letelice su izgledale kao da funkcionišu kao jedinstven sistem, formirajući neobičnu formaciju nalik „meduzi“, kakvu ranije nikada nije video.

„Više dronova bilo je međusobno povezano i kretalo se kao jedno telo, sa manjim dronovima ispod koji su izgledali kao pipci. Prizor je zaista bio nestvaran“, izjavio je pilot.

Njegovo svedočenje izazvalo je zabrinutost američkih vlasti, koje razmatraju mogućnost da Iran raspolaže naprednim sposobnostima umrežavanja i koordinacije velikog broja dronova istovremeno.

Iako istražitelji još nisu doneli konačne zaključke, ispituju u kojoj meri bi takve tehnologije mogle da utiču na savremene vazdušne operacije.

Pojedini zvaničnici sa rezervom posmatraju iskaz pilota, pošto je bio povređen prilikom katapultiranja.

Ipak, ovaj slučaj ukazuje na rastuću zabrinutost Amerikanaca zbog razvoja iranskih sistema dronova i njihove uloge u budućim vojnim sukobima, navodi grčki portal.

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