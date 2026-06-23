Situacija sa suprotstavljanjem napadima dronova će se poboljšavati, ruske vlasti tome posvećuju veliku pažnju, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu nakon posete Indiji.

„U toku je veliki posao na suprotstavljanju i stvaranju novih sistema za suzbijanje bespilotnih letelica na novim granicama. Šef države, Ministarstvo odbrane, gubernatori i industrija tome posvećuju značajnu pažnju. Stoga se nadam da će se, kako se budu primenjivali novi projekti i novi sistemi, situacija prirodno poboljšati“, rekao je Šojgu, odgovarajući na pitanje kako će Rusija odgovoriti na intenzivirane napade Ukrajine na civilne ciljeve, uključujući i Krim.

On je napomenuo da Rusija povećava odbrambene sisteme.

„Ali, kao što znate, ništa ne stoji mirno, uključujući i neprijatelja. Ako poboljšavamo naše odbrambene sisteme, onda se prirodno poboljšava i njihov sistem napada. To je složeno pitanje, ali rad se kontinuirano odvija i, verujte mi, aktivan je. Aktivan je blago rečeno. Sva ministarstva, bez izuzetka, rade u svim oblastima. To uključuje Ministarstvo energetike, Ministarstvo saobraćaja, industrijska preduzeća i Ministarstvo industrije“, dodao je Šojgu.

O energetici

Šojgu je napomenuo da će zemlje-članice BRIKS-a koristiti zajedničke rezervne fondove organizacije za međusobnu pomoć.

„Drugi predlog Rusije je izgradnja rezervi, rezervi raznih resursa. To svakako uključuje ugljovodonike i, naravno, sve ono što smo osećali kao deficit tokom krize u Persijskom zalivu. To uključuje i đubriva, prirodni tečni gas, naftu, lekove – čitav niz drugih stvari – tako da bi ovo služilo kao neki povezujući okvir, kako bi svaka zemlja BRIKS-a mogla da se osloni na ove rezerve i da računa na njih, da ukoliko bi se kod nje pojavila neka slična situacija, zemlje BRIKS-a bi crpele svoje rezerve“, objasnio je on.

Šojgu je primetio da mediji često izveštavaju da je neka zemlja povećala svoje strateške rezerve nafte i tečnog prirodnog gasa.

„Sve je to iz ove oblasti, gde neki koriste resurse i rezerve za regulisanje cena na unutrašnjem tržištu, drugi da pomognu svojim susedima, a neki da bi zaradili u pravo vreme na pravom mestu, kada su cene na vrhuncu“, istakao je sekretar Saveta bezbednosti.

(Sputnjik)