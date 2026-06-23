Predsednik iranskog parlamenta i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom.

Govoreći tokom povratka sa pregovora u Švajcarskoj, Galibaf, je rekao da je nedavni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država fundamentalno promenio situaciju na ovom strateškom plovnom putu, prenosi iranska državna televizija PressTV.

- Svi treba da znaju da se upravljanje Ormuskim moreuzom nikada neće vratiti na stanje pre rata. Naravno, međunarodni propisi će se poštovati, ali Iran će upravljati Ormuskim moreuzom. Moramo ostati ujedinjeni pod vođstvom ajatolaha Sejeda Modžtabe Hamneija i priznati da su njegova reč i direktive konačne - rekao je Kalibaf u intervjuu za iranske medije.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan i njegov američki kolega, Donald Tramp, 18. juna su zvanično potpisali Memorandum o razumevanju (MoU) koji je finalizovan i zvanično je stupio na snagu nakon višemesečnih intenzivnih pregovora u kojima je posredovao Pakistan, a podržale ga druge zemlje regiona. Prema MoU, dve strane su ušle u period pregovora od 60 dana, sa ciljem postizanja sveobuhvatnog, konačnog mirovnog sporazuma.

Prema članu 5 MoU, Iran će po potpisivanju sporazuma napraviti aranžmane, ulažući sve napore za bezbedan prolaz komercijalnih brodova, bez naknade u periodu od samo 60 dana iz Persijskog zaliva u Omanski moreuz i obrnuto.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedeljak u Beloj kući da je Ormuski moreuz "potpuno otvoren", da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno i da SAD "dobro upravljaju" bezbednošću u tom području. Istovremeno, na pitanje novinara da li bi se vratio u rat ako Iran ne bude ispunio okvirni sporazum o okončanju rata, Tramp je rekao da će "uraditi ono što mora", preneo je ranije Skaj Njuz.