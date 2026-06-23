Guverner Centralne banke Irana Abdolnaser Hemati izjavio je danas da Teheran nema nikakvu obavezu da kupuje poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru okvirnog sporazuma o okončanju sukoba između dve zemlje, ističući da će oslobođena iranska sredstva biti korišćena u skladu sa potrebama i ekonomskim interesima zemlje.

Hemati je za agenciju Tasnim rekao da potpisani memorandumi ne sadrže nikakvu obavezu kupovine američkih poljoprivrednih proizvoda.

"Na osnovu potpisanih dokumenata ne postoji obaveza kupovine poljoprivrednih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Hemati.

On je naveo da je korišćenje prve tranše od oko 5,2 milijarde evra definisano sporazumom koji su Teheran i Vašington postigli 2023. godine i da su ta sredstva namenjena kupovini osnovnih životnih namirnica i lekova.

Prema njegovim rečima, preostala odmrznuta sredstva neće nužno biti korišćena samo za kupovinu osnovnih proizvoda, već i za nabavku druge robe koja nije obuhvaćena međunarodnim sankcijama.

Hemati je, prenosi Al Džazira, dodao da Iran godišnje uvozi robu široke potrošnje i lekove u vrednosti od više milijardi evra i da nije važno iz koje zemlje dolaze proizvodi, ukoliko su povoljniji po ceni i kvalitetu.

"Ne postoji prepreka za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda ukoliko su cena i kvalitet konkurentniji od ponude drugih zemalja", rekao je Hemati.

Njegova izjava usledila je nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država prethodno izjavio da će zamrznuta iranska sredstva, koja će biti oslobođena, biti korišćena isključivo za kupovinu hrane od američkih poljoprivrednika.