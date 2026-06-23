Naime, mnogi turisti svake godine imaju isti problem – šta uraditi sa telefonom, novcem, ključevima od automobila i dokumentima kada svi iz društva žele da uđu u vodu u isto vreme. Dok jedni rizikuju i ostavljaju stvari na peškiru, drugi pokušavaju da pronađu kreativnije načine zaštite.

Upravo takvo rešenje osmislio je jedan mladić čiji je postupak nasmejao milione ljudi širom sveta.

Sve vredno stavio u kesu i poneo u more

Kako prenosi britanski medij The Sun, devojka je na TikToku objavila video svog dečka koji nije želeo da ostavi vredne stvari bez nadzora dok se kupa.

Umesto da zamoli nepoznate ljude na plaži da pripaze na njihove stvari, on je telefon, novac i ostale sitnice spakovao u plastičnu kesu i poneo ih sa sobom u more.

Kesa je tokom kupanja plutala pored njih, pričvršćena za mali dušek na naduvavanje, dok su bezbrižno uživali u vodi. Snimak je ubrzo postao viralan, a korisnici društvenih mreža podelili su mišljenja o ovom neobičnom potezu.

Mnogi su priznali da ih je prizor nasmejao, ali i da u njemu vide sasvim logično rešenje za problem sa kojim se gotovo svi susreću tokom letovanja.

"Balkanski metod" izazvao najviše reakcija

U komentarima su se ubrzo pojavila brojna iskustva ljudi koji imaju svoje metode za čuvanje dragocenosti na plaži.

Posebnu pažnju privukao je takozvani „balkanski metod“. Prema objašnjenju korisnika, vredne stvari se stave u kesu, zatim zakopaju u pesak, a preko mesta gde su sakrivene prostre se peškir.

Drugi su naveli da telefon, novac i ključeve skrivaju ispod odeće, torbi ili peškira, verujući da tako smanjuju rizik od krađe.

Ipak, mnogi upozoravaju da nijedna metoda nije potpuno sigurna, posebno na prepunim plažama tokom vrhunca turističke sezone.

Šta savetuju stručnjaci?

Stručnjaci za bezbednost turista preporučuju da se na plažu nosi samo ono što je zaista neophodno. Veće količine novca, važna dokumenta i druge vrednosti najbolje je ostaviti u smeštaju ili hotelskom sefu.

Takođe, preporučuje se korišćenje vodootpornih futrola za telefone i dokumenta, koje omogućavaju da lične stvari budu uz vas čak i tokom kupanja.

Ako ste sami na plaži, savet je da birate uređena kupališta sa spasilačkom službom, kafićima ili mestima gde postoji veći nivo nadzora.

Iako je ideja sa kesom koja pluta u moru mnogima delovala neobično, brojni korisnici interneta smatraju da je upravo zbog svoje jednostavnosti genijalna. Jedno je sigurno – ovaj snimak ponovo je otvorio večitu letnju dilemu koja muči turiste širom sveta.