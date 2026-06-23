Rusija i Iran ubrzavaju razvoj finansijske saradnje nakon godina zapadnih sankcija, a kineski mediji ocenjuju da dve zemlje grade alternativne mehanizme za međunarodna plaćanja koji bi mogli da smanje njihovu zavisnost od američkog dolara i zapadnih finansijskih sistema.

Prema navodima kineskog portala Sohu, Moskva i Teheran su se našli pod velikim brojem sankcija koje su ograničile njihov pristup globalnim finansijskim tokovima, uključujući međubankarske transfere, zaduživanje na inostranim tržištima i slobodno korišćenje američke valute.

Autori ocenjuju da su dve države na te pritiske odgovorile drugačije nego što se očekivalo na Zapadu.

Kineski novinari ukazuju da je nedavno Moskvu posetio guverner Centralne banke Irana Abdolnaser Hemati, gde je razgovarao o jačanju bankarskih veza između dve zemlje. Tema sastanaka bili su pojednostavljenje valutnih operacija i međusobnih obračuna, kao i dalji razvoj finansijske infrastrukture između Rusije i Irana.

Istovremeno je saopšteno da se privodi kraju proces povezivanja iranskog nacionalnog platnog sistema Shetab i ruskog sistema „Mir“. Prema navodima Sohu, za dva do tri meseca građani Irana mogli bi da koriste svoje bankarske kartice za kupovinu u prodavnicama širom Rusije.

Kineski autori smatraju da značaj ovog poteza prevazilazi olakšavanje turističkih i potrošačkih transakcija. Po njihovoj oceni, povezivanje platnih sistema predstavlja deo šire strategije stvaranja finansijskog koridora koji bi omogućio obavljanje plaćanja mimo Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i globalnih mreža poput SWIFT-a.

Sohu navodi da su Rusija i Iran, nakon što su se suočili sa sankcijama, počeli da grade alternativne kanale finansijske saradnje. Kineski medij taj proces opisuje kao uspostavljanja sopstvene infrastrukture za međunarodna poravnanja, nezavisne od zapadnih centara finansijske moći.

Autori kineskog izdanja ocenjuju da je taj potez posebno značajan zbog trenutka u kojem se sprovodi. Kako navode, trend dedolarizacije postaje sve vidljiviji u različitim delovima sveta, a Moskva i Teheran nastoje da iskoriste takve okolnosti za razvoj sopstvenih mehanizama finansijske saradnje.

Kao drugi važan element, kineski novinari izdvajaju potencijalni efekat na druge države koje žele da smanje zavisnost od američkih finansijskih sistema.

Prema njihovom mišljenju, povezivanje sistema „Mir“ i Shetab može poslužiti kao primer da međunarodna trgovina i poslovanje mogu da funkcionišu i bez oslanjanja na američki dolar.