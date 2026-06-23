"NATO i Evropska unija povećavaju svoj doprinos vojnoj industriji, preusmeravajući civilnu proizvodnju u vojne svrhe kao na primer nemačka automobilska industrija. Isto se može reći i za Sjedinjene Američke Države", rekao je Lavrov govoreći na 12. Ambasadorskom okruglom stolu u Diplomatskoj akademiji ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi RIA Novosti.

On je istakao da Evropa ne samo što pokušava da promeni vlade u drugim zemljama nekom vrstom neprimerenih metoda, već se ponosi sprovođenjem obojenih revolucija.

Podsetio je da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u svojoj poruci jermenskom premijeru Nikolu Pašinjanu poručila da je "duh plišane revolucije koju je Pašinjan predvodio 2018. godine, živ i zdrav" i da zvanični Jerevan može da računa na Evropu.

Lavrov je rekao da SAD još uvek nisu odgovorile na ponudu Rusije da iskoriste milijardu dolara zamrznutih sredstava za obnovu Pojasa Gaze.

"Želeo bih da istaknem da se naš predsednik Vladimir Putin zvanično obratio američkom rukovodstvu i rekao da od sredstava koja su nam nezakonito zamrznuta u SAD doniramo milijardu dolara za obnovu Pojasa Gaze. Uskoro će biti godinu dana od Putinove ponude, a nismo dobili nikakav odgovor", rekao je Lavrov.

On je potvrdio da je Rusija zainteresovana za postepeno rešavanje palestinskog pitanja i spremna je da doprinese tom procesu.

"Veoma smo zainteresovani da se ove kontradikcije u vezi sa Palestinom postepeno rešavaju i spremni smo da damo svoj doprinos", rekao je Lavrov, prenosi Tanjug.

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