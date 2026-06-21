Rumunija je u nedelju ujutru podigla dva NATO borbena aviona „Jurofajter tajfun“ iznad okruga Tulča, blizu ukrajinske granice, zbog grupe dronova, saopštilo je Ministarstvo nacionalne odbrane te zemlje.

Okrug Tulča, koji se nalazi na jugoistoku Rumunije, graniči se sa Odeskom oblašću Ukrajine, gde reka Dunav služi kao prirodna granica između dve zemlje. Od izbijanja sukoba u Ukrajini, region je redovno bio predmet upozorenja na vazdušne napade zbog blizine ukrajinskih luka i infrastrukture, prenosi RIA Novosti.

- Nakon otkrivanja grupe radarskih signala dronova 22 kilometra severoistočno od Valcova, Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalnu direkciju za vanredne situacije o sprovođenju mera za uzbunjivanje stanovništva u severnom okrugu Tulča. Dva borbena aviona „Jurofajter tajfun“ britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, koji su bili na dužnosti u okviru NATO misije vazdušne policije, podignuta su iz 86. vazduhoplovne baze u Borči radi praćenja vazdušne situacije.“

- Nisu primljeni nikakvi izveštaji o neovlašćenim upadima ili sudarima bespilotnih letelica sa zemljom - navodi se na veb-sajtu ministarstva.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije o uzbuni zbog vazdušnog napada.

Uzbuna je bila na snazi više od sat vremena.