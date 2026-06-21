„U Nemačkoj linije podela delimično idu duž nekadašnje unutrašnje nemačke granice. To takođe ima istorijske razloge“, navodi se u tekstu, prenosi Sputnjik.



Kako se ističe, razlike između nekadašnje Nemačke Demokratske Republike (GDR) i Savezne Republike Nemačke (FRG) i danas su vidljive, između ostalog i u raspravama o isporukama oružja Ukrajini.

„Ožiljci tog rata, koji je počeo pre 85 godina, i dalje su živi u sećanju Nemaca. I na samom tlu“, navodi se u članku.

Prema rezultatima jednog istraživanja, prošle godine 41 odsto ispitanika u saveznim pokrajinama nekadašnje GDR bilo je za smanjenje vojne pomoći Ukrajini, dok je u zapadnom delu Nemačke taj procenat iznosio 24 odsto.

Pored toga, razlike u zaradama između istočnih i zapadnih Nemaca postoje i više od 35 godina nakon ujedinjenja dve nemačke države 1990. godine.