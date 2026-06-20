Ipak, upravo deklaracija može otkriti da li zaista dobijate ono što plaćate ili ste postali žrtva obmane.

Novo istraživanje sprovedeno u osam država članica Evropske unije pokazalo je zabrinjavajuće rezultate – čak četiri od deset odevnih predmeta na tržištu imaju netačno navedene podatke o sastavu materijala.

Na koji način proizvođači obmanjuju kupce?

Prema rezultatima istraživanja, najčešća prevara podrazumeva da su vlakna navedena tačno, ali u pogrešnim procentima. Tako kupac veruje da dobija kvalitetniji proizvod nego što je to zaista slučaj.

Još jedan čest trik jeste zamena skupljih materijala jeftinijim alternativama. Ovo se naročito odnosi na vunu i kožu, gde se koristi najjeftinija vrsta materijala, dok se na deklaraciji ostavljaju podaci koji kupca navode da poveruje da kupuje proizvod višeg kvaliteta.

U pojedinim slučajevima sastav je potpuno pogrešno naveden, što može da se primeti ako pažljivo pogledate i opipate tkaninu.

Ovi komadi odeće najčešće imaju pogrešne deklaracije

Prema podacima istraživanja, među proizvodima koji su najčešće nepravilno označeni nalaze se:

šalovi

gornji odevni predmeti

odeća za spavanje

sportska odeća

odeća za bebe

Kako da se zaštitite prilikom kupovine?

Stručnjaci savetuju dodatni oprez kada naiđete na izuzetno niske cene ili ponude koje deluju predobro da bi bile istinite.

Prilikom kupovine obratite pažnju da etiketa sadrži jasne podatke o proizvođaču, uključujući naziv kompanije, adresu ili internet stranicu. Takođe, preporučuje se izbegavanje kupovine sa neproverenih internet prodavnica.

Posebno budite oprezni kod odeće koja sadrži kombinaciju prirodnih i sintetičkih vlakana, poput pamuka i poliestera, jer upravo takvi proizvodi često imaju netačne deklaracije.

Jednostavni trikovi za proveru materijala

Iako nije lako sa sigurnošću utvrditi sastav tkanine bez laboratorijske analize, postoje načini da steknete bolji utisak o kvalitetu:

opipajte teksturu materijala

proverite kako tkanina pada

blago je zgužvajte

nakvasite mali deo kapljicom vode i posmatrajte reakciju

Kako prepoznati različite vrste tkanina?

Pamuk

Pamuk je prozračan, izdržljiv i dobro upija vlagu. Na dodir je prirodan i prijatan, zbog čega je jedan od najčešće korišćenih materijala.

Lan

Lan je poznat po čvrstoći, izdržljivosti i odličnoj prozračnosti. Karakteriše ga blago grublja tekstura i lako gužvanje.

Svila

Svila je lagana, glatka i prijatna za kožu. Dobro upija vlagu i često se koristi za donji veš, košulje, haljine, suknje i šalove.

Poliester

Poliester je jedno od najzastupljenijih sintetičkih vlakana. Veoma je izdržljiv, ali slabije prozračan od prirodnih materijala. Zbog toga se često kombinuje sa pamukom ili viskozom.

Viskoza

Viskoza je mekana i prijatna tkanina koja lepo pada, pa se često koristi za haljine, bluze i suknje. Po osećaju podseća na kombinaciju pamuka i svile.

Ne verujte slepo deklaraciji

Iako etiketa predstavlja osnovni izvor informacija o sastavu odeće, istraživanja pokazuju da nije uvek pouzdana. Zato je važno da pored deklaracije obratite pažnju i na kvalitet izrade, teksturu materijala i odnos cene i onoga što proizvod nudi.