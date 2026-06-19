Na početku jedne od sesije samita, Vladimir Putin je snimljen dok ohrabruje goste ASEAN-a da koriste uređaje za audio prevod, nakon što je video da neki od njih nemo zure u dugmad uređaja i ne stavljaju slušalice na uši.

Putin se na momente smeje i pokazuje rukama kako da gosti uključe uređaje, što su kamere odmah snimile.

Usvojena četiri dokumenta

Putin i lideri Asocijacije zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN) usvojili su četiri dokumenta na samitu održanom u Kazanju. Prema Kazanjskoj deklaraciji, Rusija i ASEAN su se saglasili da ojačaju dijalog o bezbednosnim pitanjima radi efikasnijeg odgovora na nove izazove, kao i da razvijaju pomorsku saradnju i promovišu nesmetanu pomorsku trgovinu, preneo je Sputnjik.

U zajedničkoj izjavi o energetskoj saradnji navedeno je da su strane dogovorile jačanje saradnje u cilju obezbeđivanja energetske bezbednosti i diverzifikacije snabdevanja energentima.

Usvojen je i Akcioni plan za period 2026-2030. godine, kojim se potvrđuje spremnost za produbljivanje saradnje u ključnim oblastima, uključujući energetiku i prehrambenu bezbednost, transport i logistiku, poljoprivredu, digitalizaciju, nauku i tehnologiju, veštačku inteligenciju, turizam i inovativnu proizvodnju.

U zajedničkoj izjavi o kulturnoj saradnji naglašena je potreba očuvanja i promocije jezičke i kulturne raznolikosti, uključujući i digitalno okruženje, kako bi se podstakao međukulturni dijalog i razmena među ljudima. Jubilarni samit Rusija-ASEAN održan je 17. i 18. juna u Kazanju, a Rusija je bila domaćin petog samita u ovom formatu.

ASEAN je osnovan 1967. godine i čini ga 11 zemalja: Bruneji, Istočni Timor, Vijetnam, Indonezija, Kambodža, Laos, Malezija, Mjanmar, Singapur, Tajland i Filipini.

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